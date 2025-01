Karla Sofía Gascón: Emilia Pérez «representa muchísimas cosas, pero mucha responsabilidad»

1 minuto

Beverly Hills, 5 ene (EFE).- La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por ‘Emilia Pérez’ aseguró este domingo a EFE se siente «muy honrada» por su nominación y que su personaje «representa muchísimas cosas, pero mucha responsabilidad».

«Veo que hay una unión maravillosa (…) Es increíble, de verdad, ojalá les podamos dar una alegría maravillosa», dijo la actriz durante su paso por la alfombra roja previa a la gala.

Para Gascón, que de ganar el codificado galardón se consagraría como la primera actriz trans en ganar un Globo de Oro en la categoría de cine, alegó que la comunidad trans lleva haciendo historia desde hace mucho tiempo.

«Todos los días hacemos historia. Creo que no he parado de hacerla, pero me da muchísima lástima que sea yo en 2024 la que tenga que hacer esto ahora, no cuando debería ser una cosa», agregó.

De lograr el Globo de Oro este domingo, Gascón también se convertiría en la primera actriz española en alzarse con uno.

La 82º edición de los Globos de Oro se está celebrando este domingo en Beverly Hills con el pase de celebridades nominadas cruzando por la alfombra roja.

La gala tiene previsto comenzar a las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes) con el narco-musical ‘Emilia Pérez’, protagonizado por la española Karla Sofía Gascón, partiendo como la favorita de la gala con un récord de 10 nominaciones. EFE

mrl-mvg/gpv

(foto)(video)