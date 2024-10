KLM usa la realidad virtual para preparar la reincorporación al trabajo de sus azafatas

2 minutos

La Haya, 26 sep (EFE).- La aerolínea neerlandesa KLM anunció este jueves que ha desarrollado un programa pionero de realidad virtual para que la tripulación de cabina pueda experimentar cómo es volver al trabajo después de un periodo prolongado de inactividad, como en casos de bajas por enfermedad o de maternidad.

Según explicó la compañía aérea, se pondrá en marcha esta práctica tras una “exitosa fase de prueba” e implementará el uso de gafas de realidad virtual en su programa de reintegración a partir del 1 de octubre para que los empleados puedan experimentar la vuelta al trabajo, reduciendo así “la barrera para regresar al trabajo después de una larga ausencia”.

“En el entorno de realidad virtual, el empleado comienza en casa y luego recorre paso a paso un día de trabajo: desde entregar el equipaje en el centro de la tripulación hasta el despegue del avión, el trabajo a bordo y la llegada al hotel. Las pruebas han mostrado que las gafas brindan más confianza y motivación a los compañeros para volver al trabajo”, explicó la aerolínea.

La jefa de tripulación de cabina en KLM, Marion Leguijt, detalló que “algunos compañeros están nerviosos por volver al trabajo después de mucho tiempo sin volar”, y precisó que “a una altura de 10.000 pies, no puedes simplemente decir: ‘Estoy teniendo problemas para terminar esto, creo que me iré a casa un poco antes'».

Además, KLM también pretende “evaluar” si un empleado está realmente listo para regresar a su rutina laboral a través del uso de estas gafas de realidad virtual.

“Es una herramienta de diagnóstico: al usar las gafas, podemos identificar dónde se están atascando los compañeros en su reintegración. Esto nos permite trabajar junto al compañero para encontrar una solución y abordar el problema al que se enfrenta. Esto une la tecnología y las personas de una manera práctica y responsable”, agregó Leguijt.

Una empleada de KLM asegura haberse beneficiado de esta iniciativa en su proceso de vuelta al trabajo.

“Al usar las gafas de realidad virtual, me di cuenta de que llegar a mi habitación de hotel era un obstáculo para mí. Ese era el momento en que me sentí sola y eso me causaba ansiedad. Trabajé en esto con el psicólogo y recuperé la confianza en mí misma”, celebra Bouchra Echtaibi, asistente de cabina de la aerolínea neerlandesa. EFE

