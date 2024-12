Kosovo dice que UE no tiene voluntad política para integrar a todos los países balcánicos

Bruselas, 18 dic (EFE).- La presidenta kosovar, Vjosa Osmani, aseguró este miércoles que a la Unión Europea (UE) le falta «voluntad política» para avanzar más en la integración comunitaria de los seis países de los Balcanes Occidentales, incluyendo Kosovo.

«Si nos fijamos en las reformas que ha emprendido Kosovo, en términos de reformas, en términos de valores, somos el número 1 en nuestra región, probablemente incluso más adelantados que algunos Estados miembros de la UE», aseguró la mandataria a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales en Bruselas.

«Sin embargo, no vemos la voluntad política necesaria para apoyarnos en nuestro camino europeo. Así que cuando algunos hablan de un nuevo impulso en la ampliación de la UE hacia los Balcanes Occidentales, eso debería significar todos los Balcanes Occidentales», agregó.

«Y eso significa seis países, no uno, no dos, no tres. Hay seis países en los Balcanes Occidentales. Por lo tanto, la política de acercar a estos países a la UE debería incluirnos a todos y debería incluirnos según un proceso basado en los méritos», dijo Osmani, quien denunció que al mismo tiempo Serbia recibe un trato más favorable que su país.

«Si nos fijamos en el lenguaje positivo que se utilizó para Serbia, el mensaje que recibimos en nuestra región, de hecho, sobre todo en Kosovo, es que cuanto más te alineas con Rusia, más te alineas con Irán, más te alineas con China, más progresas», dijo.

A diferencia de Kosovo, Serbia no se ha unido a las sanciones internacionales contra Rusia por la guerra en Ucrania, mientras que prosigue una política de acercamiento a China.

Kosovo, una antigua provincia serbia habitada por una gran mayoría de albaneses étnicos, y Serbia mantienen relaciones tensas.

Serbia, que negocia desde hace años su entrada en a UE, no reconoce la independencia de Kosovo, proclamada en 2008, igual que algunos países de la UE, como España o Grecia. EFE

