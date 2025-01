Kremlin niega planes de BRICS de crear alternativa al dólar tras declaraciones de Trump

Moscú, 31 ene (EFE).- El Kremlin negó este viernes que los países del Grupo BRICS, liderado por Rusia y China, tengan planes ahora de crear una moneda propia como alternativa al dólar.

«En BRICS no se habla de crear una moneda común. No se ha hablado y no se habla. BRICS habla de crear nuevas plataformas de inversión conjunta que permitan inversiones en terceros países, inversiones mutuas, etc.», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondía así a una pregunta para comentar las amenazas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump, a los países BRICS si estos reemplazan al dólar estadounidense.

El portavoz del Kremlin afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, ya había hablado de ese tema y llamó a los especialistas que rodean al líder estadounidense a «explicarle mejor la agenda de BRICS».

Trump repitió este jueves fuertes amenazas arancelarias para disuadir a los BRICS de reemplazar al dólar.

«La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos, ha TERMINADO», escribió en su red social Truth Social.

En ese sentido, explicó en su publicación, que EEUU va a «exigir» un compromiso de estos países de que no crearán una nueva «moneda BRICS» ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al «poderoso dólar estadounidense».

«De lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100 % y deberían decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense», añadió.EFE

