Líder abjasio denuncia intento de golpe de Estado y la oposición rechaza retirar demandas

Moscú, 17 nov (EFE).- El presidente de Abjasia, Aslán Bzhania, denunció este domingo un intento de golpe de Estado en esa república separatista georgiana el pasado 15 de noviembre, mientras que sus detractores rechazaron retirar sus demandas y desalojar el complejo administrativo ocupado.

«El 15 de noviembre se llevó a cabo un intento de golpe de estado. Los manifestantes ocuparon un complejo de edificios gubernamentales, causando daños importantes», dijo Bzhania a la agencia TASS.

Agregó que hasta ahora «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la oposición sobre ningún tema».

«Mi posición sigue siendo la misma, he hecho una declaración y la he repetido hoy. Esa es la posición del presidente, del gobierno y de las autoridades de la República de Abjasia, que no cambiará», insistió.

La víspera Bzhania se mostró dispuesto a renunciar a su cargo si la oposición accedía a desalojar los edificios gubernamentales, ocupados en protesta por una ley que permite a las empresas rusas invertir en este territorio bañado por el mar Negro.

«Estoy dispuesto a convocar elecciones y dimitir», aseguró y agregó que volvería a presentar su condidatura en los nuevos comicios.

Los opositores abjasios tomaron el viernes los principales edificios gubernamentales de la república separatista en protesta contra un acuerdo con Moscú que permite a las empresas rusas invertir en Abjasia.

Se trata de los edificios del Parlamento, la Administración Presidencial y la sede del Gobierno, asaltos que obligaron a los miembros de las fuerzas de seguridad a abandonar dichos inmuebles.

Seguidamente, un grupo de negociadores de la oposición plantearon a Bzhania un ultimátum para que abandonara el cargo.

Este sábado, poco después del anuncio de Bzhania, la oposición rechazó su propuesta y aseguró que no abandonará los edificios administrativos mientras el líder abjasio esté en el poder.

Hoy los opositores volvieron a exigir la dimision del presidente para solucionar la crisis política en el país.

A la vez, varios representantes de la oposición aseguran en entrevistas a medios rusos que Moscú, que reconoció la independencia de Abjasia en 2008, sigue siendo su principal aliado, pero la protesta sobre el acuerdo de inversiones está relacionada con los beneficiarios de ese pacto, entre los que mencionan a varios oligarcas. EFE

mos/jgb