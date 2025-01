Líder opositor convoca otra huelga general en Mozambique por supuesto fraude electoral

3 minutos

Maputo, 11 ene (EFE).- El candidato presidencial y líder opositor mozambiqueño Venâncio Mondlane, quien volvió a su país el pasado jueves tras dos meses de exilio, convocó este sábado una nueva huelga general de tres días para la próxima semana contra el presunto fraude de las elecciones generales del 9 de octubre de 2024.

«Vamos a manifestarnos durante estos tres días: lunes, martes y miércoles. Con nuestros carteles, manifestación pacífica. No debemos destruir ninguna propiedad privada, no debemos destruir ninguna propiedad pública, no debemos agredir a nuestros hermanos», afirmó Mondlane en una emisión en directo en su página de Facebook.

«Es nuestro derecho constitucional mostrar nuestro repudio, mostrar que no estamos de acuerdo» con los «traidores del pueblo», subrayó el dirigente opositor.

«Imprimamos la foto del presidente por el que realmente votamos», agregó Mondlane, al instar a sus simpatizantes a salir a la calle portando carteles con esa fotografía.

Estas nuevas movilizaciones coincidirán el lunes con la toma de posesión de los diputados en la Asamblea de la República (Parlamento unicameral), y con la investidura del oficialista Daniel Chapo como quinto presidente del país el próximo miércoles.

Al menos tres personas murieron este jueves por tiros de la Policía durante la multitudinaria bienvenida a Mondlane, quien llegó a Maputo tras huir de Mozambique supuestamente hace más de dos meses para refugiarse inicialmente en Sudáfrica al asegurar que temía por su vida, según cifras de dos ONG locales: Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (CDD) y Plataforma Electoral Decide.

Mondlane es el principal impulsor de las protestas poselectorales contra el presunto fraude en los comicios generales del pasado 9 de octubre que han sacudido al país desde ese mes, cuya represión ha causado 294 muertos, indicó este jueves Plataforma Electoral Decide.

Mondlane remarcó que no ocupará ningún cargo en el futuro gobierno del presidente electo, Daniel Chapo, ganador oficial de las elecciones del 9 de octubre.

Según los resultados anunciados el pasado 23 de diciembre por el Consejo Constitucional mozambiqueño, Chapo, del gobernante Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), obtuvo el 65,17 % de los votos en la votación.

Esos datos difieren de los divulgados el 24 de octubre por la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), que otorgó el 70,67 % de los sufragios a Chapo.

Los resultados permiten mantenerse en el poder al Frelimo, que ha ocupado la Presidencia del país desde su independencia de Portugal en 1975.

Mondlane fue segundo con el 24,19 % de los sufragios, por encima del 20,32 % que le concedió la CNE.

El candidato concurrió en los comicios como independiente pero con el apoyo del Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (Podemos), si bien Mondlane ha acusado a la formación de violar su acuerdo electoral por aceptar que sus miembros tomen posesión como diputados.

Aunque el Consejo Constitucional admitió irregularidades en la votación, aseguró que «no influyeron sustancialmente en la transparencia del proceso». EFE

