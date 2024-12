Líder opositora bielorrusa: «Lukashenko quiere blanquear su reputación liberando personas»

Gonzalo García Moreno

Bruselas, 12 dic (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, explicó este jueves a EFE que los indultos aprobados por el gobierno del presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, son gestos para «blanquear y lavar su reputación» y no responden a ningún cambio de política.

Tijanóvskaya se presentó como candidata presidencial a las elecciones de 2020 tras el encarcelamiento, el mismo año, de su marido, Serguéi Tijanovski, por el régimen bielorruso a raíz de su activismo contra Lukashenko.

La actual líder en el exilio de la oposición bielorrusa denunció que pese a los recientes indultos, como los otorgados el pasado lunes a 29 presos políticos condenados por extremismo, «la represión continúa en Bielorrusia».

Tijanóvskaya alertó de esta situación en una entrevista con EFE desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde participó en unas jornadas sobre Bielorrusia organizadas por la Eurocamara, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

PREGUNTA: ¿Qué opina de los indultos a presos políticos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales?

RESPUESTA: Mientras unas 100 personas han sido liberadas en Bielorrusia, otras tres han sido detenidas, así que quizá sea un gesto de Lukashenko. Quiere, ya sabe, blanquear, lavar su reputación pero no es un cambio de política.

La represión continúa en Bielorrusia, así que no crea que Lukashenko es humano por haber empezado a liberar gente. No, no lo es, quiere parecer mejor a los ojos de los bielorrusos y a los ojos de nuestros socios democráticos, pero créame, no está haciendo esto por la gente.

P: ¿Qué espera de las próximas elecciones?

R: Lo que va a ocurrir en Bielorrusia en enero, no tiene nada que ver con las elecciones. Es imitación, es farsa. Es como, ya sabe usted, un circo (…). No es para la gente, no es para cambiar la situación política y humanitaria en Bielorrusia. Nuestro objetivo como fuerzas democráticas son unas elecciones libres y justas en un país donde los opositores políticos están en la cárcel o en el exilio, la sociedad está oprimida, no hay medios de comunicación libres y todas las iniciativas de la sociedad civil están liquidadas.

P: ¿Qué suponen el anuncio de que Bielorrusia acogerá misiles balísticos hipersónicos rusos?

R: Lo que vemos en Bielorrusia es la ocupación sigilosa de nuestro país. Lukashenko está vendiendo la independencia de Bielorrusia a (el presidente ruso, Vladímir) Putin a cambio de su apoyo político y económico. Y vemos cómo Lukashenko permite a Rusia afianzar su presencia en Bielorrusia a través del despliegue de armas nucleares, a través de esta nueva arma que van a desplegar en Bielorrusia.

Se trata de la ocupación de nuestro país y, por supuesto, el régimen de Putin y Lukashenko están creando esta imagen de que Occidente, el Occidente global, está amenazando a Bielorrusia y quiere invadir nuestro país. Esto se hace para infundir miedo en el pueblo bielorruso y que Lukashenko parezca una garantía de paz.

P: ¿Qué pide a la Unión Europea y qué espera lograr durante este evento en la Eurocámara?

R: Necesitamos perspectivas europeas porque Europa es la única alternativa al mundo ruso y tenemos que mostrar al pueblo bielorruso lo próspero que puede ser el país como parte de la familia europea de países. Pero necesitamos que nuestros socios europeos nos digan: les damos la bienvenida y forman parte de nosotros.

Pedimos al mundo democrático, a los países europeos en primer lugar, que mantengan la coherencia en la política de presión sobre el régimen de Lukashenko a través de sanciones, del aislamiento político y de la política de reconocimiento. También queremos que las instituciones democráticas les hagan rendir cuentas, porque Lukashenko ha cometido muchos delitos. EFE

