La Agencia EFE se suma al World News Day, Día Mundial de la Noticia

Madrid, 27 sep (EFE).- La Agencia EFE se suma a la conmemoración del World News Day (Día Mundial de la Noticia), que se celebra este 28 de septiembre, para destacar la importancia del periodismo basado en información verificada y confiable y subrayar su compromiso con «el rigor periodístico y la credibilidad».

Además de EFE, más de 100 países, cientos de empresas periodísticas, asociaciones de medios de comunicación, como AFP, The Telegraph, Folha de S. Paulo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), The Guardian Foundation, The New York Times y The Japan Times, entre muchos otros, unen su fuerza para destacar la importancia del periodismo basado en hechos, y se comprometen a invitar a sus lectores y su público a apoyar a los medios de comunicación de confianza.

El World News Day está coorganizado por el Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA (The World Association of News Publishers) y la Fundación Canadiense de Periodismo, y el tema de la campaña de este año es «Choose Truth» (Elige la verdad).

Para el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, «el compromiso de la agencia siempre ha sido el rigor periodístico y la credibilidad, un ejemplo de información seria y de calidad. El impecable trabajo de los periodistas de EFE permite que la sociedad acceda a una información veraz».

Todo ello avala a EFE como la principal herramienta de verificación de hechos, al tratarse de un servicio público de información que contrasta todo lo que ofrece con varias fuentes, algo destacado -ha apostillado- “en los días que vivimos, que siempre pueden estar sometidos al vaivén de la opinión”.

Este “gran trasatlántico de la información”, que cuenta además con el servicio EFE Verifica, «se comporta con una rigurosidad y una limpieza» que «no conocía hasta ahora, y vengo de grandes maquinarias informativas”, ha dicho Oliver.

En un comunicado, David Walmsley, redactor jefe de The Globe and Mail y fundador del Día Mundial de la Noticia, ha señalado que «el Día Mundial de la Noticia ofrece un momento para reflexionar sobre el papel vital que desempeñan los periodistas independientes y valientes en las comunidades de todo el mundo. Su trabajo aporta las pruebas que conducen a la verdad».

La campaña «Elige la verdad» hace hincapié en el compromiso inquebrantable de los periodistas de informar sobre los hechos, al tiempo que reconoce el reto que supone para el público navegar por un entorno informativo tóxico inundado de desinformación y desinformación.

La presidenta de WAN-IFRA, Ladina Heimgartner, directora de Media Ringier AG y consejera delegada de Ringier Media Suiza, ha señalado que con esta campaña y el Día Mundial de la Noticia se subraya «nuestro compromiso compartido de defender los principios del periodismo basado en hechos».

«En un mundo abrumado por la desinformación, la responsabilidad de los periodistas de ofrecer noticias precisas, fiables e independientes nunca ha sido más crítica. Esta campaña es un recordatorio de que la verdad no es sólo una opción: es la base de una sociedad libre y democrática», ha añadido.

WAN-IFRA es la organización global de la prensa mundial, compuesta por 3.000 editores de noticias y empresas tecnológicas y 60 asociaciones nacionales de editores que representan a 18.000 publicaciones en 120 países.

Con la misión de proteger los derechos de los periodistas y editores de todo el mundo a operar medios independientes, WAN-IFRA proporciona a sus miembros conocimientos y servicios para innovar y prosperar en un mundo digital y desempeñar su papel crucial en la sociedad. El World Editors Forum es su red para editores.

El Día Mundial de la Noticia fue instaurado en 2018 en Canadá a iniciativa del Foro Mundial de Editores (WEF) de WAN-IFRA y la Fundación Canadiense de Periodismo (CJF), con 19 medios de comunicación como primeros participantes en la campaña. EFE

