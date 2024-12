La batalla por la primera sentencia de violencia sexual con IA continúa en México

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 5 dic (EFE).- La lucha por la primera sentencia de violencia sexual con uso de inteligencia artificial (IA) en el mundo sigue en la capital mexicana, a pesar de que un juez absolvió al acusado de dos de las ocho denuncias presentadas, dijo este jueves a EFE la abogada de las víctimas, Valeria Martínez Mondragón.

«Hay que recordar que son ocho víctimas y apenas llevamos dos, y el hecho de que no hayan condenado no quiere decir que no se le va a condenar por el resto de las carpetas, más bien, nos van diciendo qué es lo que necesitamos ir perfeccionando en nuestras carpetas restantes», subrayó la defensora.

En primer lugar, explicó que apelarán la sentencia absolutoria dictada por el juez Francisco Salazar Silva del Reclusorio Oriente de Ciudad de México y, si la sentencia se mantiene, recurrirían a un amparo.

Expuso que, tras la audiencia del miércoles que se prolongó por más de cinco horas, el juzgador no fincó ninguna responsabilidad para Diego ‘N’ por delitos contra la intimidad sexual, agravados por la relación de confianza que existía entre las alumnas y él, porque eran compañeros en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

«No obstante, el juez advirtió que sí existen elementos suficientes para acreditar el delito y además menciona que las chicas del Politécnico sí fueron víctimas de este delito», advirtió Martínez.

Lamentó que, «aún así consideró que las pruebas no eran suficientes para acreditar la responsabilidad de Diego, lo que parece muy extraño porque estas fotografías editadas se encontraron dentro de un dispositivo que le pertenecía a Diego».

En paralelo a la apelación, la abogada indicó que el próximo lunes será la primera audiencia de procesamiento relacionada con otra de las víctimas.

«Ya sería la tercera audiencia de vinculación que se seguiría contra Diego por delitos contra la intimidad sexual agravado», precisó.

Sumado a ello, el acusado afronta cargos por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, carpeta a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya está en espera de juicio oral.

La defensora recapituló que, tras la detención de Diego en octubre de 2023, la Policía Cibernética revisó el dispositivo confiscado para corroborar el delito cometido contra las alumnas del IPN, y descubrió también fotografías de contenido sexual infantil, por lo que el imputado permanecerá en prisión.

A Diego lo arrestaron en posesión de una tableta digital con fotografías íntimas reales y manipuladas de al menos 1.000 mujeres, de entre 17 y 25 años, así como 166.000 imágenes modificadas con IA y 20.000 videos.

Denuncia parcialidad del juez

La abogada denunció además la parcialidad del juez Francisco Silva, quien en la penúltima audiencia realizada el 27 de noviembre permitió la entrada a los padres del acusado, así como al representante de la agrupación ‘No más presos inocentes’, acusada de hostigar a las víctimas y acallar sus protestas.

«Esto nos parece que es además de parcial, es revictimizante porque estaban presentes las dos víctimas y una de ellas, incluso, le dijo (al juez) que no se sentía cómoda con que tuvieran público y por lo cual pedía que se salieran de la audiencia», indicó.

Sin embargo, el juez respondió que «las audiencias son públicas y todas las personas tienen derecho a entrar», pero no permitió ingresar al resto de las víctimas y sus familias a las siguientes audiencias.

Además, Martínez señaló que, al divulgar el nombre del juez, varias víctimas las contactaron para advertirles de su falta de perspectiva de género.

«Tres de ellas, muy puntuales, se comunicaron con nosotras y nos dijeron, ‘tengan mucho cuidado, es un juez misógino, revictimiza mucho a las víctimas, no tiene perspectiva de género, me ha hecho llorar a mí en los juicios orales», expuso.

Asimismo, la abogada resaltó «la desconfianza total en un sistema impune, en un sistema machista del sistema del Poder Judicial local, que siempre nos ha decepcionado, y esta lamentablemente no fue la excepción», aunque confió en que los próximos juzgadores si incorporen la perspectiva de género en sus fallos. EFE

