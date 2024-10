La cantante Kate Bush admite que tiene muchas ganas de volver a crear música

Londres, 25 oct (EFE).- La cantante británica Kate Bush ha indicado este viernes a la emisora británica BBC Radio 4 que tiene «muchas ganas» de volver a trabajar en nuevo material.

Bush, que publicó un álbum de estudio por última vez en 2011, el melancólico ’50 Words For Snow’, aseguró que vuelve a tener «muchas ideas» para crear, pues en los últimos años ha grabado únicamente álbumes recopilatorios o de directos.

«Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en un nuevo álbum cuando termine esto. Tengo muchas ideas y muchas ganas de regresar a ese espacio creativo, ha pasado mucho tiempo», señaló la artista, que especificó que se siente «realmente preparada para empezar a hacer algo nuevo».

Entre sus últimos proyectos, la cantante inglesa, de 66 años, lanzó un nuevo cortometraje en blanco y negro de cuatro minutos, «Little Shrew», inspirado por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, a fin de recaudar fondos para la organización War Child, que vela por los niños afectados por la guerra.

Bush dijo que se había visto últimamente «atrapada con mucho trabajo de archivo en los últimos años, rediseñando la página web, compilando un libro de letras».

Conocida sobre todo por éxitos como ‘Wuthering Heights’, ‘Hounds Of Love’, ‘Babooshka’ y ‘King of the Mountain’, Bush atrajo a una nueva generación de fanes en 2022 cuando su sencillo ‘Running Up That Hill’ fue empleado en la serie ‘Stranger Things’ de la plataforma Netflix. EFE

