La directora del FMI se reúne con Milei y destaca el «impresionante progreso» de Argentina

Río de Janeiro, 19 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este martes en los márgenes de la cumbre del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó el «impresionante progreso» de su gobierno para «estabilizar la economía y hacerla más basada en las leyes del mercado».

En un comentario en la red X, que acompañó con una foto junto al mandatario argentino, Georgieva dijo que están «listos para apoyar a Argentina y a su pueblo en la construcción de estos logros».

Durante el último encuentro formal con el país suramericano, el Fondo había afirmado a fines de octubre que las autoridades argentinas estudian un nuevo programa de refinanciamiento de la deuda para sustituir al actual, que acabará en 2025.

No obstante, las autoridades argentinas todavía no han dado precisiones oficiales de negociar o no un nuevo acuerdo de asistencia financiera una vez que concluyan las revisiones pendientes (novena y décima) del programa aún vigente.

En junio pasado, el FMI aprobó la octava revisión del acuerdo que mantiene con Argentina y destacó en su reporte la “implementación decisiva del plan de estabilización”, pero consideró un “largo y difícil proceso de ajuste” ante desequilibrios macroeconómicos y obstáculos al crecimiento financiero.

El pacto de verificaciones trimestrales pone metas exigentes en materia de disciplina fiscal, acumulación de reservas monetarias y límites a la emisión monetaria, donde de la aprobación de cada revisión depende el visto bueno para nuevos desembolsos que se utilizan para cancelar su deuda con la entidad.

El organismo es el principal acreedor de Argentina, después de que en 2022, el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) firmara un acuerdo para refinanciar préstamos por unos 45.000 millones de dólares que el Fondo había concedido al país en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

La reunión, que la directora gerente calificó de «productiva», se dio en los márgenes de la segunda jornada de la cumbre de mandatario del G20 en Río de Janeiro, en la que Milei actuó como voz discordante al desvincularse de algunos puntos aprobados en la declaración final.

En particular, aquellos referidos a la Agenda 2030 de desarrollo, empoderamiento de la mujer, organismos supranacionales e intervención del Estado en contra de los preceptos ultraliberales que defiende.

En la primera jornada de esta cumbre, Argentina se adhirió a la Alianza Global contra la Pobreza y el Hambre, que promovía el presidente brasileño y anfitrión, Luis Inácio Lula da Silva, junto a otros 81 países, aunque su inclusión requirió negociaciones de última hora, según indicaron a EFE funcionarios brasileños. EFE

