La empresa española Alterhome se expandirá en México y América pese a nuevas regulaciones

3 minutos

Jacob Sánchez

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- Alterhome, la firma española de gestión de propiedades para alquiler vacacional, ve a México como un punto estratégico para su expansión hacia América Latina y mercados internacionales como el estadounidense, pese a cambios regulatorios en la capital mexicana para controlar los precios del alquiler y las estancias vacacionales de plataformas digitales.

En una entrevista con EFE, el director ejecutivo de Alterhome, Chema González, quien lanzó la compañía en 2015 junto a su hermana Patricia, aseguró que busca profesionalizar la gestión de viviendas turísticas en países como Colombia, Panamá y Estados Unidos, mientras que analizan Guatemala y El Salvador, aunque reconoció que son mercados más pequeños.

El directivo sostuvo que Alterhome no es una plataforma tradicional de alquiler vacacional.

“No somos un ‘marketplace’ (mercado electrónico) como Airbnb. Somos un administrador, como cualquier cadena de hoteles, pero dentro del segmento de rentas cortas», aseguró.

La empresa ofrece a los propietarios de inmuebles la posibilidad de obtener ingresos fijos o variables, mientras Alterhome se encarga de la decoración, limpieza, mantenimiento y comercialización de las propiedades.

“Nosotros nos ocupamos de todo, asegurando entre un 20 y 40 % más de ingresos para el propietario, de lo que podría conseguir si rentase su vivienda en el mercado”, afirmó González.

México, un destino clave

Alterhome opera ya 102 alojamientos en México, incluyendo hoteles boutique y viviendas vacacionales en destinos como Puerto Vallarta y en la frontera con Belice.

Sin embargo, González reveló que la empresa planea expandirse a Cancún, el principal destino turístico mexicano, Tulum, Playa del Carmen, y Oaxaca, todos en el sureste mexicano, así como en Los Cabos, en el norte del país.

Añadió que Alterhome apunta también a su irrupción en el mercado estadounidense, con el respaldo de inversores como la National Association of Realtors (NAR, por su sigla en inglés).

Retos y oportunidades regulatorias

González recordó que Alterhome es la tercera empresa que inicia en este mismo modelo de negocio, que comenzó desde 2011, y casi vio morir en 2020 con la pandemia por covid-19.

Sobre las regulaciones para plataformas digitales de alojamiento temporal en México, González consideró que son un reto y una oportunidad.

“La regulación es buena si tiene sentido. Queremos pagar impuestos y operar con todas las garantías», aseguró.

Sin embargo, criticó la normativa de la Ciudad de México que limita los alquileres turísticos a seis meses al año.

“No es una regulación justa. Estamos trabajando para cambiarla, como lo hicimos en España”, mencionó, al referirse a su mercado natal.

Destacó también las buenas prácticas en destinos como Cancún, donde el Gobierno ha mostrado interés en regular el sector de manera equilibrada.

“Queremos colaborar con las autoridades para garantizar calidad y sostenibilidad en la actividad”, dijo.

Además, señaló que en Estados Unidos se han impulsado cambios regulatorios bajo la misma premisa de que las aplicaciones y administradores de rentas cortas han encarecido el precio del alquiler en ciudades como Nueva York.

No obstante, resaltó que tras un año de estas modificaciones los precios de los alquileres de inmuebles siguen subiendo, pese a estos esfuerzos, lo que demuestra que no es la regulación más eficiente y que este tipo de negocios no son el factor al alza. EFE

jsm/ppc/jrh

(foto)