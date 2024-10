La exclusión del Rey, último capítulo del desencuentro entre España y México

Madrid, 25 sep (EFE).- La decisión de México de no invitar a Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es el último capítulo del progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que comenzó hace cinco años, cuando Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a España por los excesos cometidos durante la conquista.

España considera «inaceptable» la actitud del Gobierno mexicano y fuentes del Ejecutivo aseguran que «no se entiende» la exclusión de Felipe VI de la invitación oficial.

En consecuencia, el Gobierno español, en un hecho sin precedentes, ha optado por no enviar a ningún representante a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.

Felipe VI acudió a la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre de 2018 y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer líder extranjero recibido por el mandatario mexicano.

Pero pocos meses después de estrenarse en el cargo, comenzaron los roces con Madrid que han desembocado en esta crisis diplomática.

En marzo de 2019, López Obrador llegó a enviar una carta a Felipe VI en la que le pedía que reconociera los «errores» durante la conquista española y pidiera disculpas por ellos.

«México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan”, rezaba la carta.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó entonces con «firmeza» su contenido.

El presidente mexicano insistió en las críticas a la conquista española en agosto de 2021 y en febrero de 2022, cuando habló de «pausar» las relaciones con España y con las empresas españolas, en especial con Repsol, a la que acusó de lucrarse a costa de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano desde 2003.

«A mi no me paga Repsol, me pagan los mexicanos», aseguró en 2019.

Sheinbaum, heredera política de López Obrador, explicó este miércoles que no invitó al rey de España a su ceremonia de investidura, el 1 de octubre porque el monarca no respondió a la carta de López Obrador, para pedir perdón por la conquista.

«Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales», apuntó en un comunicado.

En las últimas décadas, y antes del mandato de López Obrador, las relaciones entre los dos países, a los que también unen estrechos vínculos comerciales, se habían mantenido en el terreno de la cordialidad, con escasos roces.

Felipe VI, bien como príncipe o ya como monarca, asistió a las tomas de posesión en Felipe Calderón (2006); Enrique Peña Nieto (2012) y López Obrador (2018).

A continuación, algunos de los hechos más destacados del desgaste en las relaciones entre ambos países en los últimos cinco años:

25 marzo 2019.- Andrés Manuel López Obrador revela que pidió por carta al rey de España y al papa Francisco que se disculparan por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México.

El Gobierno de España rechazó «con toda firmeza» la petición y, tras el episodio, Madrid y México coincidieron que las relaciones entre ambos países no estaban en riesgo.

20 junio 2019.- López Obrador acusa a la multinacional española Repsol de lucrase a costa de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano en 2003. En noviembre del mismo año, las acusaciones se extendieron a OHL.

9 febrero 2022.- El presidente de México plantea hacer «una pausa» en las relaciones con España y también con las empresas. Al día siguiente matiza que no se trata de “una ruptura”, su propuesta crea una nueva confusión diplomática. Año y medio después, México sostiene que las relaciones con España aún no han salido de la «pausa».

21 mar 2024.- López Obrador critica a Felipe VI por recibir y premiar a madres que buscan a desaparecidos en México y reitera que «no hay una buena relación» con el monarca.

30 julio 2024.- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, considera que «debe haber un perdón por parte de España» por la «la conquista española» que dejó «muchas masacres y violencia», aunque insiste en mantener las relaciones con España.EFE

