La exluchadora india Vinesh Phogat logra un escaño en su debut electoral en norte de India

Nueva Delhi, 8 oct (EFE).- La exluchadora india recientemente reconvertida en política, Vinesh Phogat, logró este martes un escaño en las elecciones regionales del estado de Haryana, en el norte de la India, entre una amplia expectación en el país por el que supuso el debut electoral de la púgil que participó en París 2024.

Phogat obtuvo la victoria en el distrito de Julana como representante del histórico Partido del Congreso (INC), y aventajando en unos 6.000 votos al candidato del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP), según datos de la Comisión Electoral de lndia.

La exdeportista se unió al INC el pasado 6 de septiembre tras su mediática descalificación de los Juegos Olímpicos de París 2024, el día que iba a disputar el combate por el oro, por exceder en 100 gramos el peso exigido en su categoría (50 kg).

Su descalificación, y posterior retirada deportiva, vino acompañada de un apoyo masivo en la India, por parte incluso del primer ministro, Narendra Modi. Sin embargo, su adhesión al INC atrajo las críticas de la base dura del BJP y el nacionalismo hindú, convirtiéndola de inmediato en una rival de los opositores.

La victoria de Phogat, sin embargo, contrasta con la aparente derrota que sufrirá su formación en Haryana por tercera elección consecutiva.

El BJP está cada vez más cerca de lograr la victoria en este estado colindante con Nueva Delhi, con 29 asientos asegurados hasta el momento, y otros 20 en los que lidera, según los últimos datos revelados por la autoridad electoral.

Estos 50 escaños le otorgarían la mayoría absoluta para gobernar por tercera ocasión consecutiva en la cámara de 90 parlamentarios.

El INC, por contra, ha asegurado 27 asientos y está por delante en otros 9.

El también luchador olímpico Bajrang Punia, quien se unió al INC a la vez que Phogat, fue uno de los primeros en felicitar a su compañera tras su victoria.

«Muchas felicitaciones a la hija del país, Vinesh Phogat, por su victoria. Esta lucha no fue solo por un escaño en Julana, no fue solo con otros 3 o 4 candidatos, no fue solo una lucha entre partidos. Esta lucha fue contra las fuerzas opresoras más fuertes del país, y Vinesh salió victoriosa», expresó Punia en X. EFE

