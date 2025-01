La gobernadora de Puerto Rico nombra un zar de Energía para la isla

3 minutos

San Juan, 8 ene (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este miércoles la nominación de otros cinco nuevos jefes de agencia para su cuatrienio, entre ellos, el del zar de Energía, Josué Colón.

Este zar se dedicaría a la fiscalización constante de LUMA Energy, encargada de la transmisión de la electricidad de Puerto Rico, con la implementación de métricas y consecuencias claras para la empresa por cualquier incumplimiento.

Colón fue director ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo los gobernadores Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, ambos del gobernante Partido Nuevo Progresista.

Además, Colón dirigió la AEE cuando se traspasó la compañía estatal a LUMA.

«Dije que íbamos a tener un gobierno de ejecución y qué mejor que el ingeniero Josué Colón. A veces es un poco fuerte en sus expresiones y a veces hay que amarrarlo, pero dice las cosas como tienen que ser. En ese sentido, busco gente que pueda ejecutar», dijo González en una rueda de prensa.

«Puerto Rico tiene muchas cosas por las que hacerse conocer, no por la deficiencia energética», agregó González en la cita con los medios, donde también presentó a otros cuatro jefes de agencia para su actual cuatrienio.

González también nombró a Colón como director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas y a Maricarmen Zapata Acosta como directora ejecutiva de la AEE, donde trabajó por más de 30 años hasta jubilarse esta década.

Zapata fue también subdirectora ejecutiva de operaciones de la AEE y dirigió la Oficina Regulatoria de Supervisión Ambiental de la misma dependencia.

«Algunos de los retos de mi administración será el sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que necesito las mejores personas», aseguró la gobernadora.

Colón, así como Zapata, también formarán parte del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, que entre sus funciones están buscar alternativas para agilizar la construcción de nuevas plantas de generación, mejorar el servicio eléctrico y diversificar las fuentes de energía en la isla.

En una entrevista en agosto pasado a un medio radial, González alegó que si llegara a ser gobernadora, habría una fiscalización rigurosa y constante para asegurar que LUMA cumpla con sus obligaciones contractuales y responda adecuadamente a las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

«Nuestro sistema eléctrico está tan precario que cualquier cosa hace que se vaya la luz. Ante eso, no puedo anteponer de hablar de transmisión sin generación», enfatizó González.

La gobernadora nombró también a Hiram Torres Montalvo como su secretario de Asuntos Públicos, a Francisco Quiñones como titular del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la exjuez superior Lourdes Gómez Torres como directora Oficina Nombramientos Ejecutivos y Judiciales.

«Yo no vine a improvisar, yo vine con los que saben. Para mí es bien importante también es no tener gente con temor, quiero gente que pueda fiscalizar, señalar, promover alternativas. No solo en la crítica, sino a meter mano», apuntó González. EFE

jm/jrh