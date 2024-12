La judoca brasileña Mayra Aguiar se despide de los tatamis

2 minutos

Río de Janeiro, 26 dic (EFE).- La judoca brasileña Mayra Aguiar, la mayor medallista olímpica y mundial de Brasil de esta disciplina, se despidió este jueves de los tatamis con un adiós que venía postergando desde años atrás.

«Llegué hasta donde mi cuerpo me lo permitió y aún cuando ya no me lo permitía, presioné por unos años más porque soy testaruda», dijo en un mensaje en las redes sociales la tricampeona mundial de 33 años.

«El judo moldeó mi vida, mis valores, mis amistades y mi visión del mundo. Estaré eternamente agradecida por todo lo que viví dentro y fuera de los tatamis», agregó.

Aguiar, que enfocó su trayectoria profesional en la categoría de hasta 78 kilos, es la única judoca brasileña en ganar tres veces campeonatos mundiales (Cheliabinsk 2014, Budapest 2017 y Tashkent 2022).

También la única mujer del país sudamericano en colgarse tres bronces consecutivos en esta disciplina, en Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020).

En una trayectoria que comenzó cuando tenía seis años de edad, la brasileña obtuvo su primer triunfo como profesional en 2007, en los Panamericanos de Río, cuando se alzó con la medalla de plata en la categoría de hasta 70 kilos, con la que inició.

Cinco años después, ya en la categoría de hasta 78 kilos, obtuvo su primer bronce en los Olímpicos de Londres y, en 2019, se coronó campeona de los Juegos Panamericanos de Lima.

La judoca es también la única brasileña en ganar los ‘Grand Slams’ más importantes del circuito: París en 2012 y 2016, y Tokio en 2023.

En los Jugos de París 2024, los últimos Olímpicos en los que participó, Aguiar perdió en su primera lucha contra la italiana Alice Bellandi. EFE

