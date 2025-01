La junta militar birmana deportó a más de 53.000 chinos involucrados en estafas en línea

Bangkok, 21 ene (EFE).- La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) ha deportado a más de 53.000 chinos involucrados en centros de estafas en línea desde octubre de 2023 y pide ayuda a los países fronterizos para frenar a las mafias, publica este martes la prensa oficialista.

Los complejos donde se ubican los centros de ciberestafas han proliferado en las zonas fronterizas del país gracias al vacío de poder en medio del conflicto armado desatado tras el golpe de Estado de 2021 entre el Ejército y los opositores al régimen castrense.

El diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares, detalla en un inusual editorial el alcance de las actividades delictivas, incluidas las estafas y los juegos de azar en línea.

En la nota, la junta asegura que capturó y deportó a más de 55.700 extranjeros involucrados en estafas, incluidos más de 53.000 chinos.

Entre otras nacionalidades destacan más de 1.100 vietnamitas, unos 600 tailandeses, además de filipinos, indios, camboyanos y un español, sin aportar más detalles.

«La electricidad y la conexión a internet, que son básicas y esenciales para las estafas en línea, en estas zonas no las proporciona Birmania sino otros países (…) Los países vecinos deberían participar en la lucha contra estas mafias», pide el medio.

La publicación añade que los responsables de estos lugares no eran ciudadanos birmanos ni extranjeros comunes, sino «delincuentes fugitivos» que entraron ilegalmente a Birmania desde países vecinos.

Según los analistas, estos centros han estado vinculados a menudo a delitos como el tráfico de personas o condiciones de esclavitud moderna.

El editorial cita como ejemplo el rapto y la posterior liberación de un actor chino que viajó a Bangkok a principios de mes atraído por una falsa oferta de trabajo y que fue llevado por una banda delictiva al lado birmano de la frontera, donde fue rescatado tras varios días desaparecido.

Algunos de estos centros, vinculados a grupos armados afines a la junta militar, estaban ubicados cerca de la frontera con China.

Pero, tras la ofensiva lanzada en octubre de 2023 por un grupo de guerrillas étnicas contrarios al Ejército y el operativo iniciado por las autoridades militares, previa petición de Pekín, contra estos complejos han logrado limitar estos lugares de estafa.

La sublevación militar del 1 de febrero de 2021 mantiene a Birmania sumida en un profundo caos político, económico y social que ha exacerbado los conflictos armados que el país padece desde hace décadas. EFE

