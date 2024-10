La JUR avisa de que las nuevas normas sobre crisis bancarias deben dejarle flexibilidad

Bruselas, 9 oct (EFE).- El presidente de la Junta Única de Resolución, Dominique Laboureix, dijo este miércoles que las futuras normas de gestión de crisis bancarias que negocian la Eurocámara y los países de la UE deberían dejarles suficiente flexibilidad para garantizar que pueden resolver con éxito situaciones de crisis en bancos de menor tamaño.

En un encuentro con la prensa, Laboureix se refirió al futuro marco europeo de gestión de crisis y garantías de depósitos (CMDI, en sus siglas en inglés), que busca facilitar que los bancos medianos que atraviesen problemas también puedan ser objeto de una resolución a nivel europeo, en lugar de recurrir a un procedimiento de insolvencia nacional que tiene más posibilidades de acabar en un rescate público.

La propuesta planteada por la Comisión Europea prevé que en ese tipo de resoluciones pueda utilizarse financiación de los fondos de garantía de depósitos nacionales para costear la operación, por ejemplo la venta de la entidad en problemas a otra, ya que los bancos de menor tamaño tienen más dificultades para constituir sus propios colchones de capital anticrisis.

Sin embargo, los países de la UE han planteado en la negociación incluir varias salvaguardas adicionales para poder utilizar esos fondos de garantía (que se nutren de contribuciones de la banca), lo que hace temer a la JUR que en la práctica el proceso sea tan complicado que no resulte efectivo.

«Si un banco quiebra y entonces descubrimos que para acceder a la caja de herramientas para salvar el negocio tenemos 22 llaves en un fin de semana, (…) no podemos prometer que tengamos éxito», dijo Laboureix.

«Necesitamos flexibilidad en momentos de crisis, así que cuantas más condiciones, más complicaciones tengamos, menos certeza tendremos sobre una implementación exitosa. Y si no estamos seguros (…) no tomaremos la decisión, no podemos asumir el riesgo», incidió.

En ese escenario, explicó, acabaría optándose por una liquidación del banco, desviándose así del propósito inicial de la propuesta de ampliar la resolución a entidades que, pese a su menor tamaño, puedan poner en riesgo la estabilidad financiera regional si llegan a caer.

A pesar de este «elemento controvertido», Laboureix indicó que la propuesta tiene otras disposiciones, por ejemplo en materia de coordinación antes y después de una crisis, que son «definitivamente útiles», por lo que instó a los legisladores a finalizar la negociación y alcanzar un acuerdo.

Para el presidente de la JUR, el marco legislativo actual ya permite lidiar con «cualquier situación de crisis bancaria» que pueda surgir, pero la CMDI mejoraría las herramientas de las que disponen los reguladores.

La Comisión Europea ha sido muy crítica con la posición negociadora adoptada por los Estados miembros de la UE el pasado junio, ya que considera que las salvaguardas adicionales que plantean crean incertidumbre, hacen el marco más complejo e incluso pueden incentivar el uso de medidas nacionales en lugar del marco europeo armonizado. EFE

