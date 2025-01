La Justicia de Venezuela excarcela a 110 «presos políticos» poselectorales, reporta ONG

2 minutos

Caracas, 5 ene (EFE).- La Justicia de Venezuela excarceló a 110 considerados «presos políticos», detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, en contexto de crisis por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, informó este domingo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

A través de X, la organización no gubernamental detalló que, del total de excarcelados, «al menos 95 presos políticos» salieron de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte), mientras 15 de Tocuyito, en Carabobo (norte).

«Los familiares continúan a la espera de que se concreten las excarcelaciones restantes para lograr la liberación total de los detenidos acusados de terrorismo. Se espera que en las próximas horas se produzcan más liberaciones en estas cárceles», informó la ONG.

Asimismo, indicó que no se han excarcelado a activistas, dirigentes políticos y militares detenidos antes de las presidenciales, al tiempo que exigió al Ministerio Público (Fiscalía) y a los tribunales que aceleren las liberaciones de estas «personas inocentes», quienes -agregó- nunca debieron estar presas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, exigió la libertad de todos los «presos políticos», cifrados en 1.794 según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los arrestados por motivos de conciencia.

Según datos oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron arrestadas tras las elecciones, una cifra mayor a la del Foro Penal, ya que la ONG excluye a quienes considera han cometido algún delito, así como a los detenidos no reportados por familiares y a aquellos que no tienen autorización de incluir.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, dijo recientemente a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía informó sobre un total de 1.369 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que el Foro Penal no ha podido verificar este número en su totalidad.

Por su parte, el Gobierno niega que en el país haya «presos políticos», sino que los arrestados -a los que señala de «terroristas»- cometieron diversos delitos. EFE

rbc/sbb