La libertad académica en India cae al nivel más bajo en décadas bajo el Gobierno de Modi

2 minutos

Nueva Delhi, 8 oct (EFE).- La libertad académica en la India se desplomó a su nivel más bajo desde mediados de los años 40, entre un repunte de la interferencia del Gobierno del nacionalista hindú Narendra Modi entre las principales universidades del país, según un nuevo informe publicado este martes.

El informe anual Free to Think 2024, del Proyecto de Monitoreo de la Libertad Académica de Scholars at Risk, clasifica la India como «completamente restringida» como consecuencia de una serie de amenazas a la libertad, incluidas la interferencia política, las restricciones a la expresión de los estudiantes y los ataques a los académicos.

El deterioro coincide con la llegada al poder hace más de una década del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi, acusado de ejercer control político sobre las universidades e imponer una agenda nacionalista hindú.

El informe documenta varios incidentes que, sostiene, demuestran estas restricciones.

Por ejemplo, según el reporte, la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) y la Universidad del Sur de Asia (SAU) anunciaron nuevas políticas que limitan las protestas estudiantiles tras una ola de protestas antigubernamentales lideradas por los estudiantes.

Además, el Gobierno central se enfrentó a los gobiernos estatales por el control de la educación superior en los estados de Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental y Punjab.

La libertad académica también se vio comprometida por la presión ejercida sobre académicos individuales.

El profesor adjunto de la Universidad Ashoka Sabyasachi Das dimitió tras enfrentarse a ataques públicos por presentar un trabajo crítico sobre la manipulación política durante las elecciones generales de 2019.

Otros incidentes notables incluyen la denegación de la entrada a un profesor británico por sus comentarios críticos sobre el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización paramilitar nacionalista hindú de derechas, y la matriz ideológica del BJP.

El informe concluye que la decadencia de la libertad académica en la India supone una grave amenaza para su vitalidad intelectual y democrática. EFE

igr/hbc/jgb