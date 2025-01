La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez apunta a la UFC después de Los Ángeles 2028

1 minuto

Quito, 10 ene (EFE).- La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez, medallista olímpica en París 2024, anunció su intención de probar suerte en la UFC, la mayor organización de las artes marciales mixtas, una vez que pasen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así lo anticipó Yépez durante la gala del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) donde ‘La Tigra’ fue distinguida el jueves como la mejor deportista femenina de Ecuador de 2024, mientras el campeón olímpico de marcha Daniel Pintado se llevó el premio al mejor deportista masculino.

«Después del ciclo olímpico de 2028 sé que me voy ahí. Estoy en eso con mi representante, viendo club para seguir entrenando. Sé que me va ir de lo mejor, porque todo lo que me propongo, lo puedo lograr», dijo Yépez a medios locales.

‘La Tigra’, de 23 años y natural de la localidad de Mocache, se colgó en París 2024 la medalla de plata en la categoría de -53 kilos de la lucha libre, e hizo historia al conseguir la primera medalla olímpica de Ecuador en esta disciplina. EFE

