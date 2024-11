La mayor feria de videojuegos de Portugal busca derribar prejuicios

Lisboa, 22 nov (EFE).- La Lisboa Games Week, la mayor feria de videojuegos de Portugal, que se celebra hasta el domingo, reúne a miles de jugadores y desarrolladores de videojuegos con el espíritu de derribar los prejuicios que todavía existen sobre este sector y las personas que les dedican su tiempo libre.

En su novena edición la muestra quiere, además, poner en valor la cultura que rodea a los videojuegos y servir de plataforma para los desarrolladores independientes.

«Cuando uno vuelve a casa después de un día de escuela o trabajo y quiere jugar, lo hace solo, aunque esté en línea. Pero los videojuegos son algo comunitario e intergeneracional. Al caminar por este espacio uno puede ver que hay un sentido de comunidad, de que la gente está junta», explicó a EFE el coordinador del evento, Luis Leão.

Para impulsar este espíritu integrador, el espacio se divide en distintas áreas que abarcan desde los juegos de mesa hasta los retro, pasando por los ‘e-sports’ (deportes electrónicos), los videojuegos comerciales y el ‘cosplay’ (la acción de disfrazarse de personajes de personajes de ficción), entre otros.

Leão dijo que el objetivo es que todo «el mundo se sienta cómodo y encuentre su sitio, independientemente de sus gustos o su edad».

«Es muy bonito ver cómo en días como estos estamos todos juntos, ya sea alrededor de una mesa jugando a las cartas, con una máquina retro de hace 20 o 30 años o codo con codo delante de una PlayStation o una XBOX», añadió el responsable.

«Los jóvenes que en su día vinieron a la Lisboa Games Week son ahora padres que traen sus hijos -continuó-. Pasa lo mismo con los tíos y abuelos que vienen con sus sobrinos y nietos. Es algo muy especial».

Más de 46.000 personas asistieron a la Lisboa Games Week en 2023: una cifra que los organizadores estiman que será «parecida» a la que se registre este año a juzgar por el número de abonos vendidos.

Entre los asistentes de este año están Hugo Iglesias (17) y Pablo González (18), dos estudiantes de informática de Ourense (España) que han venido a Lisboa con sus profesores y otros 100 compañeros del Centro Integrado de Formación Profesional ‘A Carballeira’.

«Me está pareciendo bastante interesante», reconoció en declaraciones a EFE González, que dedica sus ratos libres a juegos multijugador en línea como Fortnite, Rocket League y EA SPORTS FC 25, la última entrega de la saga anteriormente conocida como FIFA.

«El anime y la cultura japonesa -muy presentes en el evento- no son lo que más me gusta, pero estoy aquí porque me gustan los videojuegos», concluyó segundos antes de subirse a un simulador de conducción y retar a su amigo a una carrera por las calles de Tokio.

La Lisboa Games Week comenzó el jueves y se podrá visitar en la Feria Internacional de Lisboa hasta este domingo.

