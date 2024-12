La ONG Reinserta alerta de cambios en el reclutamiento de jóvenes por el narco en México

3 minutos

Ciudad de México, 6 dic (EFE).- La diversificación en el modus operandi del narcotráfico para reclutar a estudiantes en México, como reveló esta semana The New York Times, preocupa a organizaciones civiles como Reinserta, que alertó de que los criminales hallan nuevas áreas de oportunidad en niños y jóvenes.

“Han cambiado su modus operandi para reclutar a los jóvenes y ahí corremos el riesgo de quedarnos atrás. Se está usando la tecnología, se está normalizando mucho la violencia y se están encontrando áreas de oportunidad en la delincuencia”, dijo a EFE Saskia Niño de Rivera, fundadora de la asociación, que trabaja con esta población.

Niño de Rivera se refirió a la polémica que despertó desde el domingo pasado un artículo del diario estadounidense con entrevistas con alumnos universitarios de química, profesores y reclutadores del Cártel de Sinaloa sobre el presunto empleo de estudiantes para producir fentanilo y precursores químicos en laboratorios ilícitos.

La veracidad de dicho reportaje la cuestionó la presidenta de México, Claudia Sheinabum, quien aseguró que esto “no necesariamente” ocurre y que ese tipo de publicaciones se inspiraron en series estadounidenses de televisión como ‘Breaking Bad’, que hacen «apología» a estas situaciones.

Pero Niño de Rivera señaló que la gobernante mexicana tiene “mucha consciencia” de lo que está pasando con el reclutamiento de jóvenes, especialmente porque cuenta con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien conoce cómo opera la delincuencia organizada.

“Lo que sí creo es que es difícil manejar ese tipo de información a nivel político sin generar una crisis”, señaló.

Para Niño de Rivera, historias como la publicada por The New York Times no sorprenden, pues desde hace mucho tiempo el narcotráfico se ha ido “profesionalizando”.

“De hecho, uno de los fenómenos que está pasando, y que pasó en Colombia en su momento, tiene que ver con el acceso a la educación superior que tienen las personas que se dedican al narcotráfico. O sea, uno de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, por ejemplo, es licenciado en Administración”, recordó.

Explicó que muchas ocasiones se asocia a la delincuencia organizada con jóvenes con educación trunca en zonas marginales, lo que “es una falacia”.

Asimismo, consideró preocupante que la estrategia del Gobierno para evitar el reclutamiento del crimen organizado sean los programas sociales asistenciales.

“Porque es un error pensar que tener un poco más de dinero en la cartera hace que haya un cambio en la conducta de las personas y es también criminalizar la pobreza de alguna manera, como si solamente las personas que están en situaciones precarias (lo hicieran)”, dijo.

Advirtió de que su organización estima que en México al menos medio millón de niños y jóvenes tienen factores de riesgo para ser reclutados, por lo que Reinserta trabaja en una iniciativa de ley para que el reclutamiento infantil sea tipificado como delito y no como trata de personas.

Asimismo, señaló que ante la tensión entre México y Estados Unidos por la producción y comercialización del fentanilo, debe entenderse la corresponsabilidad que existe y atender la problemática de manera conjunta, respetando la soberanía mexicana.

“A México le beneficia mucho el apoyo, por ejemplo, los recursos del Gobierno norteamericano para erradicar y prevenir el reclutamiento infantil en delincuencia organizada y va a ser importante que medien y negocien”, concluyó. EFE

csr/ppc/jrh