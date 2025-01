La ONU insiste a los talibanes que permitan la vuelta de las niñas a las escuelas

Kabul, 24 ene (EFE).- La misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) pidió este viernes a los talibanes, con motivo del Día Internacional de la Educación, que pongan fin de inmediato a la privación de la educación para millones de niñas afganas y les permitan volver a las escuelas.

«Es una vergüenza y una tragedia que millones de niñas afganas hayan sido privadas de su derecho a la educación (…) Las autoridades ‘de facto’ deben poner fin a esta prohibición de inmediato y permitir que todas las niñas afganas regresen a la escuela», dijo en un comunicado de la UNAMA la representante del secretario general de la ONU en Afganistán, Roza Otunbayeva, refiriéndose al veto talibán a la educación femenina.

La representante de las Naciones Unidas recordó que «ningún país ha prosperado jamás desempoderando y dejando atrás a la mitad de su población».

La misión de la ONU en Kabul afirmó que Afganistán, dirigido desde agosto de 2021 por los talibanes, es el único país del mundo que explícitamente prohíbe que las mujeres y las niñas accedan a todos los niveles de educación.

El veto a la educación de las mujeres está en vigor desde hace casi cuatro años.

Recientemente, el viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno ‘de facto’ de Afganistán, Mohammad Abbas Stanekzai, pidió en un acto oficial el fin de la prohibición talibán de la educación de las mujeres, haciendo una inusual crítica en público al régimen fundamentalista.

«Estamos siendo injustos con 20 millones de nuestros habitantes (…) No hay herencia, no hay derecho a elegir marido, son abandonadas en disputas tribales, no se les permite estudiar, ir a las mezquitas o acceder a escuelas y universidades, e incluso las madrasas están cerradas para ellas», dijo el pasado sábado el viceministro talibán.

Dentro del régimen talibán existen facciones con opiniones enfrentadas sobre diversos temas, siendo el veto a la educación femenina uno de los principales puntos de discordia.

Los leales al mulá Haibatullah Akhundzada defienden una estricta aplicación de la sharia, mientras que un grupo cercano a la red Haqqani aboga por un enfoque más pragmático para mejorar las relaciones internacionales.

Este veto se suma a otras restricciones impuestas a las mujeres afganas, como la obligatoriedad del uso del burka, la segregación por sexos y la necesidad de un acompañante masculino para viajes largos. EFE

