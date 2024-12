La ONU pide fondos urgentes para territorios palestinos y alerta de devastación inédita

Naciones Unidas, 11 dic (EFE).- La ONU pidió este miércoles a la comunidad internacional 4.100 millones de dólares con carácter urgente para atajar la crisis humanitaria en territorios palestinos ocupados y advirtió de una situación de devastación inédita tras más de un año de intenso conflicto entre Israel y Hamás.

En la rueda de prensa diaria de la ONU, el portavoz de la Secretaría general, Stéphane Dujarric, recalcó que los fondos que se reclaman son «menos de lo que se necesitan» -6.600 millones- y reflejan la expectativa de que Israel mantenga «las mismas limitaciones inaceptables a las operaciones de ayuda» en 2025.

Los fondos, pedidos hoy por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), van dirigidos a cubrir las necesidades de unos 3,3 millones de ciudadanos en Gaza y la Cisjordania ocupada en 2025: de ese reparto, cerca del 90 % serían para la Franja.

«En Gaza, la velocidad y escala de los asesinatos y la destrucción son algo nunca visto en la Franja en la historia reciente», apostilló el portavoz, que señaló que hoy mismo Israel ordenó evacuar una parte del centro del enclave palestino, y que cerca del 80 % de ese territorio está sometido a órdenes de desplazamiento.

En la rueda de prensa participó también Haoliang Xu, administrador asociado del Programa de Desarrollo de la ONU, que describió en primera persona, tras una visita reciente, la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza y la Cisjordania ocupada.

«He estado en muchos conflictos (…) situaciones posteriores a desastres o desastres mismos que he experimentado. Puedo decir que en toda mi carrera nunca he visto el tipo de devastación que he presenciado en Gaza», declaró Xu, que se sumó a las voces por el alto al fuego.

Una de sus principales preocupaciones fueron las generaciones más jóvenes, tanto por la educación perdida como por su salud, pues «en los últimos meses no se han importado frutas y verduras frescas», y el sistema de hospitales, que está diezmado y tiene «déficits graves de medicinas y sangre para transfusiones».

Xu, además, exhortó a las autoridades israelíes a coordinar con la ONU la importación de equipamiento para la gestión de residuos, señalando que hay 2 millones de palestinos en campamentos improvisados o casas dañadas que producen «cientos de toneladas diarias» de desechos, un gran riesgo para la salud pública.

A ese respecto, el diplomático dijo que se reunió con funcionarios israelíes en Jerusalén Occidental y que las autoridades están «abiertas a discutir permisos para bienes que consideran humanitarios», y su impresión es que si no los consideran como tal, los rechazarán, por lo que sugirió trabajar con negocios locales. EFE

