La oposición en Tanzania elige un nuevo líder antes de las elecciones de este año

3 minutos

Dar es Salam, 22 ene (EFE).- La principal fuerza de la oposición en Tanzania, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, por sus siglas en suajili), eligió este miércoles como nuevo presidente al excandidato presidencial Tundu Lissu, meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para este año.

«No participaremos en ninguna elección, a no ser que se lleven a cabo de manera justa y libre. Si no hay reformas, no hay elecciones», afirmó este miércoles Lissu, de 57 años, tras su elección en un encuentro del partido celebrado esta semana en Dar es Salam, la capital económica del país.

El que era hasta ahora vicepresidente de Chadema sustituye al frente del partido a Freeman Mbowe, que había ocupado la presidencia durante más de dos décadas, desde 2003, algo que había generado críticas a nivel interno en la formación.

«Felicito al honorable Tundu Lissu y a sus colegas por haber recibido la responsabilidad de liderar el partido», afirmó Mbowe en la red social X.

El nuevo presidente de Chadema se comprometió a «reconstruir» la formación y poner remedio a la división interna que han dejado en su seno las primarias celebradas en el pasado.

«Debemos garantizar que las irregularidades que causaron tanto dolor en nuestras elecciones internas no pasen nunca más», afirmó Lissu.

El partido eligió a su nuevo líder solo unos días después de que el gobernante Partido de la Revolución (CCM) nombrara el pasado domingo a la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, como su candidata para los próximos comicios, que supondrán su primera prueba en las urnas tras acceder al cargo en 2021 después de la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli (2015-2021).

El CCM ganó con una amplia mayoría las elecciones del pasado 27 de noviembre, si bien la votación se vio eclipsada por las acusaciones de violencia y fraude lanzadas por Chadema.

La formación opositora, por su lado, no ha anunciado todavía quién concurrirá por el partido en las próximas elecciones presidenciales.

El pasado septiembre, Lissu y Mbowe fueron arrestados antes de unas protestas convocadas contra los recientes casos de secuestros y asesinatos de miembros de Chadema. Entonces también fueron detenidas al menos otras 51 personas, incluyendo militantes opositores y seis periodistas, según denunció el partido.

Tras la muerte de Magufuli, que había aplicado medidas restrictivas contra la libertad de expresión, Hassan levantó la prohibición de celebrar mítines políticos, duramente reprimidos antes con gases lacrimógenos e incluso munición real, e impulsó un acercamiento con la oposición, entre otras acciones.

Lissu regresó a Tanzania en enero de 2023 desde Bélgica, donde se encontraba exiliado desde hacía años tras ser detenido en al menos seis ocasiones y ser ingresado en un hospital después de recibir 16 disparos en 2017, en lo que él describió como un intento de asesinato.

A pesar de los cambios impulsados inicialmente por la presidenta tanzana, grupos pro derechos humanos y opositores han denunciado una ola de represión y detención de disidentes en el último año.

El CCM y su antecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés), han ocupado el poder en Tanzania desde la independencia del país en 1961. EFE

rm-lbg/psh