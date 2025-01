La oposición italiana celebra nuevo rechazo judicial a detención de migrantes en Albania

Roma, 31 ene (EFE).- La oposición italiana celebró este viernes la decisión de la Justicia de rechazar la detención de 43 migrantes en centros cerrados alzados por Italia en Albania, y dijo que denota de nuevo el fracaso de esta polémica estrategia del Gobierno de Giorgia Meloni para externalizar la gestión migratoria.

«Giorgia Meloni debería resignarse. Los centros en Albania no funcionan y no funcionarán, son un rotundo fracaso», declaró Elly Schlein, líder del centro-izquierdista Partido Demócrata (PD), fuerza principal de la oposición, respecto al fallo emitido por la Corte de Apelación de Roma, que no validó la retención de 43 migrantes -35 de Bangladesh y 8 de Egipto- encerrados desde el martes en Albania.

«Los recursos públicos desperdiciados por la obstinada voluntad del Gobierno de no respetar las leyes y sentencias europeas aumentan desproporcionadamente», agregó Schlein, en relación al precedente jurídico sentado por la Justicia europea sobre este caso, y ante la espera de la sentencia final sobre el ‘Plan Albania’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se espera el 25 de febrero.

Con todo, tras el fallo de hoy de la Justicia italiana, que alegó que está a la espera de lo que dicte el TJUE sobre el asunto, los migrantes no podrán ser deportados, y cómo sucedió en dos ocasiones anteriores, serán trasladados mañana mismo a Italia, según medios.

La decisión judicial de este viernes tensa aún más la disputa con el poder judicial del Gobierno de Meloni, que estos últimos meses ha acusado a la Justicia de entrometerse en competencias del Ejecutivo, sobre todo en relación a la externalización migratoria en Albania.

«Continúa el boicot de la Justicia italiana a las políticas de seguridad para combatir la inmigración clandestina. El desafío es político, temerario y parece hostil a los principios fundamentales del sistema jurídico», declaró Maurizio Gasparri, líder en el Senado del partido ultraderechista Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

Por su parte, el diputado Riccardo Magi, del partido opositor Más Europa, aseguró que la decisión del Tribunal de Apelación «es una confirmación de que los centros en Albania operan en total clandestinidad», y supone «una lápida sobre las políticas migratorias de Giorgia Meloni», que hasta ahora mostró su voluntad de continuar con el plan pese a las reticencias de la Justicia.

«Como cualquier persona con sentido común hubiera imaginado, la enésima deportación de inmigrantes en Albania ha acabado en nada», dijo Nicola Fratoianni, diputado de la Alianza Verdes-Izquierda.

Este era el tercer intento de Meloni de ejecutar el ‘Plan Albania’ que pretende gestionar desde el país balcánico la eventual repatriación de inmigrantes sin derecho a asilo, es decir, varones, mayores de edad y de países considerados seguros.

Las dos primeras veces, en octubre y noviembre, fracasaron porque la Justicia italiana no convalidó las detenciones argumentando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad, amparándose en una sentencia de la Justicia europea que aseguraba que para ello un país debía serlo en todo su territorio. EFE

