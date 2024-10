La Policía dispara gases lacrimógenos y pelotas de goma contra manifestantes en Mozambique

3 minutos

Maputo, 21 oct (EFE).- La Policía de Mozambique disparó este lunes gases lacrimógenos y pelotas de goma contra manifestantes que se congregaron en la capital, Maputo, para protestar contra las elecciones generales del pasado día 9 y el asesinato de un abogado y un dirigente de la oposición.

Los manifestante respondieron al llamamiento del candidato presidencial independiente Venâncio Mondlane, apoyado por el opositor Partido Popular Optimista para el Desarrollo de Mozambique (PODEMOS), quien había convocado una huelga general.

Aunque muchos ciudadanos no acudieron este lunes al trabajo, los servicios públicos y los bancos están operativos en Maputo, donde la Policía desplegó un fuerte dispositivo de seguridad apoyado por vehículos blindados y un helicóptero, según pudo constatar EFE.

Cientos de personas se concentraron en la céntrica Avenida Joaquim Chissano, donde el pasado viernes por la noche fueron asesinados a tiros Elvino Dias, abogado de Mondlane, y Paulo Guambe, dirigente de PODEMOS, en una aparente emboscada de hombres armados, un crimen condenado por la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos y la ONU, entre otros.

Los manifestantes corearon proclamas como «El pueblo unido jamás será vencido», depositaron flores y exhibieron pancartas.

Pero las fuerzas de seguridad dispersaron a la masa con gases lacrimógenos y pelotas de goma.

Aparentemente, al menos dos personas resultaron heridas por el impacto de las pelotas de goma, según pudo apreciar EFE.

«Mi llamado es que todos se vayan a sus casas porque fue un éxito, el país está paralizado en un 95 por ciento. Significa que logramos nuestro objetivo primordial que era un paro nacional, la suspensión de toda actividad pública y privada. Creo que eso se logró», aseguró Mondlane en declaraciones a los periodistas, antes de salir corriendo para evitar el impacto de los gases lacrimógenos.

«Pero la Policía no puede impedir lo que depende de la voluntad particular de la gente, que es paralizar la actividad», subrayó el aspirante presidencial, al incidir en que «no hubo actos de violencia, no hubo vandalismo a la propiedad pública o privada».

Mondlane adelantó que habrá una «segunda etapa que será un poco más radical» de actos reivindicativos hasta «el anuncio final del resultado de las elecciones generales y la proclamación por parte del Consejo Constitucional».

El candidato sostiene que hubo fraude en los comicios del pasado día 9, cuyos resultados preliminares dan la victoria en la carrera presidencial a Daniel Chapo, del gobernante Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), y lo sitúan a él en segundo lugar.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) tiene de plazo para publicar los resultados provisionales hasta el 24 de octubre, mientras que los definitivos deberían anunciarse durante la primera semana de noviembre una vez los valide el Consejo Constitucional.

Más de 17 millones de mozambiqueños estaban llamados el pasado día 9 a elegir a su próximo presidente, a los diputados de la Asamblea de la República y a los gobernadores y legisladores de las diez provincias del país y de la ciudad de Maputo.

Aunque la jornada se desarrolló en calma, se registraron retrasos en la apertura de algunos centros, que tuvieron dificultades para recibir materiales electorales.

El oficialista Daniel Chapo es el principal favorito para lograr el triunfo en las presidenciales y conseguir así un mandato de cinco años.

El presidente saliente, Filipe Nyusi, no optó a la reelección por haber cumplido los dos mandatos permitidos por la Constitución. EFE

ac/pa/cg

(foto)