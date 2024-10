La policía reprime con gases a partidarios de Khan en Pakistán, según su partido

3 minutos

Islamabad, 2 oct (EFE).- La policía reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes en dos de las tres movilizaciones en apoyo del ex primer ministro y actual líder opositor de Pakistán, el encarcelado Imran Khan, confirmó a EFE una fuente de su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

«Antes de las manifestaciones programadas se interrumpió el servicio de internet en Mianwali (al norte de Pakistán) y alrededor de 500 miembros del PTI fueron arrestados en las tres ciudades (en las que iban a llevarse a cabo las movilizaciones, Mianwali, Faisalabad y Bahawalpur)», dijo a EFE el portavoz del PTI, Ahmed Janjua, que aseguró que los agentes recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar dos de las marchas.

«La Policía ha recurrido al uso de gas lacrimógeno en Faisalabad y Mianwali para dispersar a los manifestantes pacíficos, lo que ha causado lesiones a algunos de los trabajadores», especificó Janjua.

La rama legal del PTI, el Insaf Lawyers Forum, protagonizó otra marcha frente a la Corte Suprema de Pakistán, en Islamabad, pidiendo la liberación de Khan y contra la enmienda constitucional propuesta por el actual Gobierno de este país asiático.

La nueva enmiende «pretende introducir un nuevo tribunal constitucional que socavará los poderes de la Corte Suprema», según el portavoz del opositor.

«El primer ministro nombraría al presidente del nuevo tribunal. El gobierno quiere obtener decisiones del tribunal de acuerdo con su deseo al nombrar a su propio juez», consideró Janjua a EFE.

El portavoz del PTI aseguró que la intención del Ejecutivo paquistaní es que se juzgue a Khan en tribunales militares.

Imran Khan, que fue primer ministro de Pakistán entre 2018 y 2022, está encarcelado desde agosto de 2023, condenado por varios casos de corrupción y acusado en un centenar más de causas.

El ex mandatario y su esposa, Bushra Bibi, conocerán el próximo sábado si se formaliza su acusación en la segunda pieza judicial del caso Toshakhana, en el que se les investiga por no haber declarado el dinero que obtuvieron por la venta de obsequios durante el mandato del ex jugador de críquet por parte de responsables extranjeros.

Khan, que fue expulsado del puesto de primer ministro por una votación parlamentaria en abril de 2022, culpó al poderoso Ejército paquistaní por su caída del poder y luego también acusó a los servicios de inteligencia del país de un intento de asesinato en su contra en noviembre de 2022.

Aunque el PTI de Khan obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones generales, la formación fue incapaz de formar gobierno debido a una serie de bloqueos judiciales y políticos, por lo que la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) consiguió imponerse con el apoyo de otras formaciones y nombrar a Shehbaz Sharif como nuevo primer ministro. EFE

