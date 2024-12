La presidenta georgiana no abandonará su cargo y pide continuar las protestas

2 minutos

Tiflis, 13 dic (EFE).- La mandataria georgiana, Salomé Zurabishvili, reiteró este viernes, horas antes de nuevas elecciones presidenciales en el país, que no abandonará su cargo al considerar ilegítima la votación de mañana y llamó a continuar las protestas en el país caucásico.

Según afirmó Zurabishvili en una rueda de prensa, las elecciones de este sábado, boicoteadas por la oposición, son «una provocación y hasta una parodia».

«Ese acontecimiento carece de toda legitimidad, es anticonstitucional», aseguró la presidenta, cuyo mandato expira el 29 de diciembre.

Las autoridades de Georgia, una república parlamentaria, modificaron anteriormente el mecanismo de elección del presidente que ahora no se lleva a cabo por sufragio universal, sino a través de una votación colegial de 150 diputados y 150 delegados municipales.

Además de los diputados, 89 de los cuales son del gobernante Sueño Georgiano, también votan 21 diputados del Parlamento de la Autonomía de Adzharia, 20 del Consejo Supremo de Abjasia en el exilio y 109 delegados municipales.

El Gobierno tiene todas las de ganar, ya que domina el Parlamento nacional y las asambleas locales, por lo que pocos dudan que su candidato, el diputado oficialista y exfutbolista Mijaíl Kavelashvili, será elegido presidente mañana.

Según Zurabishvili, que no reconoce las elecciones parlamentarias del pasado 26 de octubre, actualmente en el país no hay un Parlamento legítimo y «un Parlamento ilegítimo no puede elegir a un nuevo presidente».

La presidenta reiteró hoy que la única salida a la crisis política que vive el país son nuevas elecciones parlamentarias.

«Yo no me iré a ninguna parte. Mi legitimidad está confirmada y la de las elecciones, no», afirmó Zurabishvili.

También llamó a continuar las protestas, que estallaron hace dos semanas tras la decisión del Gobierno de congelar las negociaciones sobre el ingreso en la Unión Europea.

«Lo importante es no parar ahora. Cada día sale más gente a la calle», señaló y agregó que las autoridades no pueden «intimidar o encarcelar a todos», en alusión a la represión de las protestas que ha sido criticada por defensores de derechos y varias países occidentales.

Mientras, el partido gobernante advirtió de que la actual presidenta podría solicitar públicamente el apoyo del Ejército y la policía en su pulso con las autoridades.

«Zurabishvili ya está agonizando políticamente y podría optar por esa locura. Eso sería un crimen», dijo Mamuka Mdinaradze, secretario ejecutivo del Sueño Georgiano. EFE

mv-mos/psh