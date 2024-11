La reina Camila pide en un documental hablar abiertamente sobre la violencia machista

Londres, 4 nov (EFE).- La reina Camila del Reino Unido ha pedido que se hable abiertamente sobre el problema de la violencia machista al participar en un documental de la cadena británica ITV que será emitido el próximo 11 de noviembre.

En el programa, titulado ‘Su Majestad la reina: detrás de puertas cerradas’, Camila habla con víctimas de los abusos de género y explica lo aterrador que es vivir con una persona violenta.

«Puedes imaginar lo aterrador que es para una mujer estar atrapada con una pareja muy violenta, sintiendo ese miedo todos los días», afirma la esposa del rey Carlos III en el documental.

«Al rascar la superficie, te llevas una terrible sorpresa. Es un crimen atroz», dice la Reina, quien durante años ha hecho campaña para destacar este problema y la mejor manera de abordarlo.

Camila agrega, según extractos del documental adelantados hoy por los medios, que el abuso también puede significar una manipulación psicológica, además de ataques físicos.

«El control coercitivo es casi la forma más aterradora de abuso doméstico. ¿Conoces a alguien, piensas que es maravilloso, atractivo y te quiere? luego, poco a poco, empieza a socavarte», agrega.

«Ellos te quitan a tus amigos, te quitan a tu familia. Se apoderan de tu dinero. Empiezan a vestirte. Y, sin embargo, supongo que la gente sigue creyendo que lo hacen porque aman», dice en el documental.

Una de las víctimas del abuso machista, que mantiene una reunión con la reina, habla de las «cadenas invisibles» que impiden que la gente escape, sobre todo cuando hay hijos.

También hay relatos de violencia, agresión y amenazas, y la reina visita un refugio para mujeres que buscan un lugar seguro al que escapar.

En el programa también aparece la ex primera ministra Theresa May, que habla con la abogada de derechos humanos Cherie Blair, mujer del ex jefe del Gobierno Tony Blair, sobre el abuso machista.

Según el documental, en Inglaterra y Gales más de dos millones de personas sufrieron algún tipo de abuso de este tipo el año pasado. EFE

