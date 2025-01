La Supercopa chilena en suspense por paro indefinido de futbolistas

3 minutos

Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) chileno anunció este miércoles que cuenta con el apoyo de los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile en el paro indefinido que han convocado, y que amenaza la disputa de la Supercopa, este 25 de enero.

Colo Colo y Universidad de Chile deben disputar el título previsto en el Estadio La Portada, situado en la ciudad de La Serena.

“Hoy tenemos la certeza de los planteles de Colo Colo y Universidad de Chile de que no se jugará la Supercopa si no hay acuerdo con la ANFP. Cuando se llegue a acuerdo se cambiará, pero no hay avance”, anunció el presidente de la organización Gamadiel García.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) condenó la noche del martes la posición adoptada por el sindicato de futbolistas.

“Las amenazas de paro corresponden a medidas de presión extremas, indebidas y habituales de parte del SIFUP, las que son inaceptables”, dice el documento en el que también advirtieron que todos los torneos “se iniciarán en tiempo y forma de conformidad a lo acordado por el Consejo de presidentes”.

El paro de la SIFUP fue notificado el pasado 3 de enero y su detonante principal fue la resolución de la ANFP de organizar un campeonato de Segunda División en el que solo participarían jugadores menores de 23 años.

La Dirección del Trabajo de Chile dictaminó posteriormente, a solicitud de sindicato, que el límite de edad es ilegal e inconstitucional y la ANFP se reunió con los clubes de la segunda categoría para llegar a un acuerdo.

Faltaba la ratificación por parte del Consejo de presidentes, pero en medio la SIFUP descartó levantar el paro alegando que la decisión correspondía también a otras peticiones que no habían sido tomadas en cuenta.

La ANFP, presidida por Pablo Milad, afirmó que solicitará a la Dirección del Trabajo aclarar el alcance del dictamen emitido que declaró inconstitucional el torneo sub-23 y que intervenga en el conflicto ante “la imposibilidad de diálogo con un Sindicato intransigente”.

“Nos tratan como un sindicato intransigente, cuando estas medidas las venimos pidiendo desde 2017. Me parece que está bastante equivocado”, añadió García.

Aunque la SIFUP dijo estar abierta al diálogo, revalidó que no cederán hasta ver avances en sus otras solicitudes: “No voy a permitir torneos de 6 a 8 meses, que los jugadores de segunda viajen toda la noche y lleguen a comerse un pan pelado y que jueguen un partido. No vamos a nivelar para abajo como lo hacen varios equipos”.

La gremial divulgó a través de sus redes sociales un resumen de las once medidas que han solicitado a la ANFP, con las cuales pretenden se modifiquen las condiciones en las que se desarrollan los campeonatos de fútbol en Chile. EFE

mjr/hbr