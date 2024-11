La tercera fase contra la polio en Gaza comienza con 50.000 vacunados, en medio del asedio

Jerusalén, 3 nov (EFE).- Más de 50.000 niños menores de 10 años recibieron ayer la segunda dosis contra la polio en Gaza, informó este domingo el Ejército israelí, en una jornada marcada por el conflicto en la que resultaron seis personas heridas en la franja palestina, incluidos cuatro niños, denunció la ONU.

«Ayer (2 de noviembre) comenzó la segunda ronda de la campaña de vacunación contra la polio en el norte de Gaza. Se vacunó a 58.604 niños menores de 10 años», detalló hoy COGAT, el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

La jornada de vacunación había sido suspendida el pasado 23 de octubre en el norte de Gaza, debido a la devastadora ofensiva militar que Israel mantiene desde principios de octubre, causando unos 1.400 muertos según fuentes médicas, en ataques contra Yabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun.

Unos 15.000 niños menores de 10 años permanecen en esta zona considerada inaccesible, por lo que no podrán ser vacunados. La OMS y Unicef recordaron que es necesario inmunizar al menos al 90 % de los niños para garantizar la efectividad de la campaña.

Anoche, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que mientras un equipo de vacunación se encontraba en el centro de salud Sheij Radwan, en la norteña ciudad de Gaza, fue atacado pese a la pausa humanitaria acorada con Israel, sin especificar quién perpetró el ataque.

El representante de la OMS destacó que este tipo de sucesos ponen «en peligro la protección de la salud de los niños y puede disuadir a los padres de llevar a sus hijos a vacunar». Además, insistió en que las «pausas vitales específicas para cada zona humanitaria deben respetarse estrictamente».

En un comunicado castrense difundido por The Times of Israel, el Ejército dijo, tras una investigación preliminar, que no hubo ningún ataque de sus fuerzas contras el centro médico y aseguró que seguirán coordinando con OMS y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) «para facilitar una campaña de vacunación eficaz contra el virus de la polio».

En la tercera y última fase se busca inocular con una segunda dosis a unas 119.000 niños en el norte, pero debido a los mencionados problemas la vacunación será parcial.

En el centro y sur de Gaza ya se logró vacunar a más de 450.000 niños, un 96 % del objetivo, destacaron OMS y Unicef. La polio había sido erradicada en la Franja de Gaza hace 25 años, pero resurgió durante la guerra. EFE

