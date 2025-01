La UE rechaza que Venezuela limite la presencia de diplomáticos de varios Estados miembros

Bruselas, 15 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) lamentó y rechazó este miércoles que Venezuela haya limitado la presencia de personal diplomático de varios Estados miembros, y pidió a Caracas dar marcha atrás en esa decisión.

“La Unión Europea lamenta profundamente y rechaza la decisión de las autoridades venezolanas de reducir sustancialmente el personal diplomático acreditado de varios Estados miembros en Caracas”, indicó en un comunicado una portavoz de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

La portavoz expresó la solidaridad de la UE con los Estados miembros afectados, y señaló que los Veintisiete instan a la “inmediata revocación de esta acción unilateral e inaceptable”.

“Solo sirve para profundizar el aislamiento internacional de Venezuela y socava las relaciones bilaterales con la UE y sus Estados miembros”, recalcó.

El pasado 10 de enero, Kallas ya reafirmó el “compromiso inquebrantable” de la UE con el pueblo venezolano y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, recordó la portavoz.

“La UE apoyará los pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática en Venezuela”, concluyó.

La Cancillería venezolana ha ordenado a los Gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia «limitar a tres» el número de diplomáticos acreditados, en respuesta a lo que ha considerado una «conducta hostil».

La UE no reconoce la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que no ha demostrado su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio al no presentar las actas, y ha insistido en que las autoridades venezolanas liberen a todos los presos políticos.

El 10 de enero, coincidiendo con la investidura de Maduro, la UE amplió sus sanciones contra personalidades del régimen venezolano e incluyó en la lista negra -que ya abarca más de 60 nombres- a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, así como contra otros catorce altos funcionarios de Venezuela, por considerar que han socavado la democracia y el Estado de derecho en ese país. EFE

