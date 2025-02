Lara Trump, nuera de Trump, presentará un programa nocturno en Fox News

Washington, 5 feb (EFE).- Lara Trump, nuera del presidente estadounidense, Donald Trump, y antigua copresidenta del Partido Republicano, presentará a partir del 22 de febrero el programa semanal nocturno «My View», que se emitirá los sábados en Fox News.

La revista especializada Variety apuntó que, según Fox News, el programa se centrará «en el regreso del sentido común a todos los rincones de la vida estadounidense» en un momento en el que el país da comienzo a «una nueva era de pragmatismo».

Se espera que «My View» incluya entrevistas con líderes de opinión que ayuden a «esclarecer» la actualidad.

La cadena MSNBC tiene un programa similar, «Inside With Jen Psaki», encabezado por Jen Psaki, exportavoz de la Casa Blanca durante parte del mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025) y que se emite los domingos y los lunes.

La consejera de Fox News Media, Suzanne Scott, considera a Lara Trump «una talentosa comunicadora que sabe cómo conectarse con los espectadores, una empresaria exitosa y una madre trabajadora». Su «comprensión innata» del público estadounidense y del panorama político actual, en su opinión, es una «suma convincente» a su programación.

La nuera de Trump fue una de sus asesoras en la campaña de 2020. El magnate neoyorquino perdió esos comicios frente a Biden.

Había trabajado para Fox News en el pasado como colaboradora entre 2021 y 2022, y ha ejercido también de presentadora del programa web «The Right View», que reúne a mujeres conservadoras para hablar de temas sociales y políticos.

El diario The New York Times subraya, no obstante, que no hay precedentes de que un familiar de un presidente en activo esté al frente de un programa de alto perfil en uno de los principales canales de televisión del país. EFE

