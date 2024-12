Las artesanías en yeso bolivianas que renuevan la Navidad en Argentina y Perú

Daniela Romero

La Paz, 16 dic (EFE).- El Niño Jesús, sus padres María y José, los tres Reyes Magos, pastores y ángeles son fabricados por docenas en Bolivia por la familia Alanoca Nina, la cual se dedica desde hace 24 años a realizar artesanías en yeso para la época de Navidad y su trabajo llega hasta Argentina y Perú.

Ovando Alanoca y su esposa Olma Nina se conocieron en los años 90 en un taller de artesanías en yeso, allí comenzaron a aprender como ayudantes desde preparar un molde hasta cómo se pinta a los personajes que después serán vendidos al por mayor.

“Desde que tenía 14 años llegué a un taller y mi jefe me abrió las puertas, esa casa ha sido para mí una escuela. Los años pasaron, he sido maestro, poco a poco me superé y me he especializado en pintura para los detalles de las artesanías para que tengan un buen acabado”, contó Alanoca a EFE.

La pareja de artesanos tiene tres hijos, la mayor les ayuda con la publicidad en las redes sociales, el hijo del medio fue quien puso el nombre del taller “Alaski”, que en aimara significa “comprar”, y la hija mejor es quien acompaña a su madre en todas las actividades que realiza.

La especialidad de su esposa es colocar cabello al Niño Jesús, figura que hacen de diferentes tamaños, unos miden 7 centímetros de largo y otros hasta 45 centímetros.

Al salir del taller en el que ambos trabajaban, decidieron casarse y formar una familia, pero antes se propusieron emprender su propio negocio de artesanías.

Con el paso del tiempo se dieron a conocer por el fino acabado de sus artesanías y ya no solo los llamaban comerciantes de La Paz, sino también de otras regiones y actualmente tienen pedidos desde países vecinos como Argentina y Perú.

“Entregamos al por mayor, tengo clientes del interior, de aquí de la feria de Navidad, ya nos hacen pedidos desde mediados de noviembre, entregamos por docenas y los comerciantes exponen mi trabajo”, explicó Alanoca.

El taller de la familia Alanoca Nina está en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, y en él se distribuyen los espacios para los diferentes procesos que requieren las artesanías.

Alanoca explicó que primero tienen que prepararse los moldes de los diferentes personajes con un líquido especial y luego se introduce el yeso mezclado con agua.

“Se va colocando el yeso con agua por capas y se espera a que seque unos 20 minutos”, añadió.

Una vez que la artesanía ya está seca, se la saca del molde y con una lija se quita las imperfecciones.

“Se hace un pintado base que llevará el personaje y luego de que seque se le pinta a mano detalles como ojos, manos y rostros”, dijo el artesano.

Ese procedimiento se realiza por lo menos para 200 artesanías para no perder el material que se usa, y las artesanías ya están listas para venderse.

Nina se encarga de poner el cabello al Niño Jesús, en su mesa de trabajo hay decenas de figuras que esperan y ella con paciencia coloca a cada uno el cabello que les llega de China y de otros países.

Cuando termina de colocar el cabello, Nina agradece y le habla al Niño Jesús.

“Gracias, bebé, te has quedado quieto”, le dice y rápidamente alza otro niño para hacer el mismo trabajo.EFE

