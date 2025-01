Las letras de las revueltas contra Al Asad vuelven a sonar para marcar un mes de su caída

Noemí Jabois y Ana María Guzelian

Damasco, 8 ene (EFE).- Según comienzan a resonar en el estadio las letras revolucionarias de Wasfi Massarani, el cantante símbolo de las protestas populares de 2011 contra Bachar al Asad, cientos de personas estallan en gritos eufóricos ondeando banderas de la nueva Siria para conmemorar un mes del derrocamiento de su régimen.

Massarani permaneció en el exilio durante años y solo pudo regresar a su país después de que el pasado 8 de diciembre una coalición de grupos islamistas y proturcos tomara Damasco, forzando la huida de Al Asad a Rusia y marcando el final de más de siglo de mandatos de su familia.

«Ha sido el guía de la revolución siria durante 14 años, no hemos escuchados sus canciones y eslóganes en 14 años, o lo hacíamos con volumen bajito porque antes no podíamos escucharlas. Hoy, venimos a escucharle en alto y a cantar», dice a EFE la participante Souad Hamideh, de 26 años.

Para ella, «todos los días» desde la caída del régimen se han sentido como una «celebración», pues considera que la población del país estuvo «silenciada» desde la brutal represión de las revueltas populares y por fin son libres para expresar su alegría.

Cánticos y abucheos

Esperando a Massarani, el estadio entonó eslóganes como «Los hijos de los mártires no serán olvidados» y «Padre de Hafez (al Asad), que tu alma sea maldecida», en referencia al progenitor de Bachar, también fue presidente sirio entre 1971 y 2000.

Las pantallas gigantes hicieron un recorrido por los últimos 13 años de la guerra que estalló en el país a raíz de las revueltas populares. Los abucheos llenan las instalaciones ante las imágenes de Al Asad y gritos de «Dios es grande» inundan las gradas ante las de rebeldes haciéndole frente.

Pero son los videos más recientes los que hacen que los asistentes estallen en vítores sin parangón: los de estatuas de Hafez al Asad siendo tiradas al suelo tras la caída el régimen sirio.

«Ya terminamos, ahora nos llamamos sirios, tenemos un Estado que se preocupa por nosotros. Teníamos un Estado al que teníamos miedo, ahora tenemos un Estado por el que tememos», sentencia otra de las participantes en el acto en declaraciones a EFE.

La joven, que no deja de pegar saltos junto a sus amigos, afirma que no tiene palabras para describir cómo se siente pudiendo conmemorar cuatro semanas sin Bachar al Asad y asegura que todos los días acuden a las plazas para celebrar su caída, «una alegría para todas las naciones árabes», no solo Siria.

Se espera que mañana, jueves, tengan lugar más eventos para marcar la fecha, mientras el país se encuentra ya inmerso en una transición que se presenta como muy larga y se prepara para celebrar un diálogo nacional que trace una hoja de ruta para la siguiente fase.

El cambio de poder no solo ha permitido el regreso del «cantante de la revolución», sino también de muchos ciudadanos que temían ser perseguidos por los órganos de seguridad si ponían un pie en Siria, desde jóvenes que esquivaron el servicio militar hasta personas con ideología opositora.

Las organizaciones por los derechos humanos también alertaban de potenciales represalias contra refugiados en general, por el simple hecho de haber huido del país.

Kutaiba, de 25 años, regresó hace apenas dos días por primera vez desde 2011. En todo ese tiempo, no había podido visitar su natal Homs, en el centro del país, pero esta semana no solo logró hacerlo, sino que también ha viajado por primera vez en su vida a Damasco para escuchar a Massarani.

«Vine el lunes para ver mi país y a mi gente, para ver el lugar donde nací y mi casa. Primero fui a Homs porque es mi ciudad natal y lloré al instante, por fin vi a mi gente y vine a compartir la alegría de la victoria», relata el joven a EFE en las gradas del estadio.

Otro de los asistentes al concierto, que no se identifica, cuenta que también llegó a Siria esta misma semana, después de 14 años fuera.

«Es realmente, realmente indescriptible, ¡no he estado mejor en mi vida! Ya no quiero nada más de la vida, conseguí lo que necesitaba», concluye. EFE

