Leandro Lino: «El único objetivo de Brasil es llegar a la final y ganarla»

2 minutos

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- Leandro Lino, ala de la selección brasileña de fútbol sala, aseguró que llegan con “buenas sensaciones” a las semifinales del Mundial de Uzbekistán, que disputarán este miércoles en Taskent contra Ucrania.

El ala, que marcó en octavos de final contra Costa Rica (5-0) y en cuartos de final ante Marruecos (3-1), dejó claro que el objetivo es “llegar a la final y ganarla” y mostró su respeto por Ucrania.

Lino, que acredita 20 goles en la liga brasileña con el Magnus, aseguró la ilusión por clasificarse para la final del próximo domingo, 6 de octubre.

“Hemos trabajado duro para llegar hasta donde estamos. Pero ahora tenemos que seguir adelante y aún no hemos llegado al objetivo final, porque no hemos ganado. Vamos a estudiar mucho al equipo ucraniano y la idea es jugar un buen partido para que todo salga bien y podamos pasar a la final”, indicó.

Leandro Lino priorizó el resultado colectivo a marcar goles en el Mundial con un mensaje de humildad y, además, de ambición.

“Lo más importante es que Brasil siempre gane. Si yo no marco más goles y aún así ganamos, no hay diferencia, porque nuestro único objetivo es el título. Además, estoy muy contento con mi Mundial. En el torneo anterior, me recuperaba de una lesión y no pude dar lo mejo”, comentó.

Por último, destacó su progresión y efectividad goleadora en la competición brasileña y relevó la clave al manifestar: “Llegó un momento en mi carrera en el que empecé a ponerme objetivos, siempre intentando mejorar algo. He trabajado mucho y ahora estoy compitiendo por ser el máximo goleador de la liga y eso solo se consigue con mucho entrenamiento”. EFE

1010552

jmd/jpd