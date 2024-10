Letta llama a tomar «consciencia» de que la UE está en una «trayectoria descendente»

Bruselas, 2 oct (EFE).- El ex primer ministro italiano Enrico Letta hizo este miércoles un llamamiento para crear una «consciencia general» sobre el hecho de que la Unión Europea se encuentra en una «dirección descendente» que es consecuencia «de las decisiones que se tomaron y las que no se tomaron en los últimos 30 años».

Esta es, a juicio de Letta, la principal «misión» que tiene el club y en ella se centraron tanto su informe sobre el mercado interior como el de su compatriota Mario Draghi sobre competitividad, que considera «útiles» para «propagar» este mensaje y lanzar una «llamada de atención».

«No es un problema de los últimos doce meses o de las cifras industriales. Está claro que existe una trayectoria en declive. No ocurre por casualidad, es la consecuencia lógica de las decisiones que tomamos o no tomamos en los últimos 30 años», afirmó en un acto organizado en Bruselas por New Economy Forum.

El profesor explicó que, a pesar de haber adoptado una moneda común para los países de la eurozona hace dos décadas, existe «fatiga» entre los socios para avanzar en la integración de los mercados energético, financiero y de telecomunicaciones.

En su opinión, esto sucede porque existe un «problema» protagonizado por las «autoridades nacionales», que buscan «recuperar el control» de sus «campeones nacionales» que está generando «este sentido de (trayectoria) descendente clara».

En esta línea, el ex primer ministro de Italia subrayó que «mantener sin integrar estos tres mercados está haciendo felices» a todos los competidores de compañías europeas, entre las que citó, como ejemplos, a las chinas, indias y estadounidenses.

Así, enfatizó que el 80 % de los recursos dirigidos a ayuda militar a Ucrania han creado empleos en México, Corea del Sur, Turquía o Pensilvania (Estados Unidos), que cada transacción digital en Europa envía dinero a Estados Unidos en forma de tasas por «la falta de un sistema financiero europeo» o que los ahorros del bloque «abandonan Europa» porque «el mercado estadounidense está integrado y el europeo no».

Letta defendió incluso que otro de los «grandes errores» es utilizar un «lenguaje» que utiliza palabras como «transfronterizas» para, por ejemplo, operaciones como la de los bancos Unicredit y Commerzbank, italiano y alemán, respectivamente.

Por otro lado profesor italiano reconoció que la UE se enfrenta «dividida» ante el dilema de cómo financiar las transformaciones que debe acometer para cerrar la brecha productiva con otras potencias entre los países del Sur, más partidarios de utilizar herramientas como el fondo de recuperación, y Alemania o los nórdicos, que rechazan más deuda común.

Ante esta divergencia, Letta apostó por encontrar un «consenso» entre ambas partes para encontrar soluciones que engloben tanto la financiación pública como el impulso de los recursos privados para enviar recursos a las transiciones verde y digital.

De la misma forma, trasladó a los representantes del sector privado presentes en el evento que su papel es «crucial» y les instó a «presentar a su gobierno» las medidas que necesitan para afrontar los retos que tienen por delante.

«Lo que necesitan no es más proteccionismo nacionalista, necesitan apertura a nivel europeo», remarcó Letta. EFE

