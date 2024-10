Liberan a más de 1.600 reclusos enfermos de la mayor prisión de la RD del Congo

3 minutos

Kinsasa, 24 sep (EFE).- Un grupo de más de 1.600 reclusos que estaban enfermos y no habían recibido el tratamiento médico adecuado durante meses o incluso años fueron liberados el domingo de la prisión de Makala, la más grande de la República Democrática del Congo (RDC), en un programa para descongestionar los penales del país.

Según informó el Ministerio de Justicia congoleño y reportaron medios locales a última hora del lunes, un total de 1.685 presos «enfermos de gravedad» abandonaron el domingo Makala -en la capital, Kinsasa-, después de que cerca de 650 ya recuperaran la libertad el sábado.

En imágenes compartidas por el Ministerio en la red social X, puede verse a los reclusos sentados en el suelo esperando salir de la prisión, muchos de ellos en condiciones físicas muy deterioradas, muy delgados y con heridas abiertas en las piernas.

Así, las fotografías muestran como algunos son transportados incluso en carretillas.

En declaraciones a medios congoleños, Yves Kisombe, portavoz del ministro de Justicia, Constant Mutamba, admitió que muchas de las personas bajo custodia en Makala se encuentran en prisión preventiva, es decir, ni siquiera se ha celebrado todavía juicio contra ellas.

«Cuando estás detenido de forma irregular sin que los jueces hayan tomado una decisión, debes ser liberado», afirmó Kisombe.

Entre los presos, algunos que necesitaban atención médica urgente fueron trasladados al hospital a cargo del propio Ministerio.

«No puedo creer que lo que me está pasando. Tengo heridas, dolores, pero el ministro me ha liberado. Voy a recuperar mi vida. Ya no robaré, ya no tomaré lo que no me pertenece», declaró uno de los reclusos con voz temblorosa y arrastrándose al no poder andar por sus heridas.

Durante los últimos meses, las autoridades congoleñas han liberado a cientos de personas tanto en Makala como en otros presidios del país.

Así, según informan medios locales, más de 400 presos abandonaron ya a finales de julio Makala mientras una treintena recuperaron la libertad a principios de agosto en la prisión central de Kisangani (que estaba llena, a más del doble de su capacidad original para alojar a unas 500 personas), en la provincia de Tshopo (centro).

A finales de agosto, 120 detenidos más fueron liberados en la cárcel de Mbuji-Mayi, en Kasai Oriental (también centro).

Las últimas liberaciones se producen después del intento de fuga de Makala que tuvo lugar la madrugada del pasado 2 de septiembre, en el que murieron más de 130 personas -algunas por disparos de las fuerzas de seguridad y otras por asfixia y empujones- y al menos 195 mujeres fueron violadas, en ocasiones de manera repetida y por varios hombres.

Esta cárcel ya fue escenario en 2017 de una fuga masiva de unos 4.500 presos durante el asalto efectuado contra el penal por seguidores de la secta Bundu Dia Kongo para liberar a su líder, Mwana Nsemi.

La prisión de Makala es la más grande de la RDC y, como muchas otras en el país, está superpoblada, ya que alberga a más de 15.000 presos alojados en diferentes pabellones, aunque tiene una capacidad máxima para 1.500 personas. EFE

py-lbg/jac