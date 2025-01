Linklater, Sangsoo o la guionista Lenkiewicz con su ópera prima, competirán en Berlín

Berlín, 21 ene (EFE).- El estadounidense Richard Linklater, el coreano Hong Sangsoo, o la guionista británica Rebecca Lenkiewicz en su debut como directora, son algunos de los nombres destacados de la competición oficial de la 75 edición de la Berlinale, que invitará a su público a «descubrir «mundos increíbles» a través de los ojos de sus cineastas.

Junto a ellos, el mexicano Michel Franco, el argentino Iván Fund y el brasileño Gabriel Mascaro son otros de los 19 cineastas que competirán por el Oso de Oro, al que también optarán la estadounidense Mary Bronstein, la francesa Lucile Hadzihalilovic o el noruego Dag Johan Haugerud, explicó este martes en rueda de prensa la directora del festival, Tricia Tuttle.

‘Blue Moon’ supone el regreso del estadounidense Richard Linklater tras ganar el Oso de Plata en 2014 por ‘Boyhood’, en esta ocasión, con un perfil del compositor Lorenz Hart, que cuenta con Ethan Hawke y Margaret Qualley en el reparto.

Mientras que Franco vuelve a contar con la actriz Jessica Chastain en ‘Dreams’, que constituye «un agudo examen de las formas en que el poder y los privilegios pueden corromper», señaló Tuttle.

‘What Does that Nature Say to You’, del coreano Hong Sangsoo -uno de los habituales de la Berlinale-, es una comedia agriducle, en la que una joven lleva a su novio a casa con su familia. Y ‘Hot Milk’ es el debut como directora de Lenkiewicz, en la que adapta la novela de Deboray Levy sobre las tensiones entre una madre y su hija cuando se van de vacaciones a la costa española.

El ganador del Oso de Oro en 2021 por su sátira ‘Bad Luck Banging or Loony Porn’, el rumano Radu Jude, regresa al festival con el «afiladísimo» ‘Kontinental ’25’, otra obra de «brillante humor negro» que dirige «su mirada láser» a una serie de problemas a los que muchos se enfrenta, según la codirectora de programación de la Berlinale, Jacqueline Lyanga.

Para su tercer largometraje, ‘Ari’, la directora francesa Léonor Serraille ofrece un estudio delicadamente equilibrado y humano de un joven en una encrucijada de su vida y el guionista y director suizo Lionel Baier «aporta gran ingenio y estilo» a su comedia ‘The Safe House’.

Haugerud vuelve al festival por segundo año consecutivo con su drama ‘Dreams (Sex Love)’, que constituye la tercera y última entrega del tríptico que completan ‘Sexo’ y ‘Amor’.

La estadounidense Mary Bronstein lleva a la Berlinale su segundo largometraje, ‘If I Had Legs I’d Kick You’, «brutalmente divertido y conmovedor a la vez», explicó el codirector de programación, Michael Stütz.

En la «majestuosa» película ‘La Tour de Glace’, protagonizada por Marion Cotillard, la francesa Lucile Hadžihalilović examina el encanto místico del cine, señaló Lyanga.

Completan la lista de las películas a competición ‘El mensaje’, de Ivan Fund; ‘O último azul’, e Gabriel Mascaro; ‘What Marielle Knows’, del alemán Frédéric Hambalek; ‘Girls on Wire’, de la china Vivian Qu; ‘Yunan’, del sirio de origen ucraniano Ameer Fakher Eldin; ‘Mother’s Baby’, de la austriaca Johanna Moder; ‘Reflet dans un diamant mort’, de Hélène Cattet y Bruno Forzani; ‘Living the Land’, del chino Ho Meng, y ‘Timestamp’, de la ucraniana Kateryna Gornostai.

Y además de los títulos de la sección de competición oficial, el festival anunció las películas que compondrán otros dos apartados de esta 75 edición, que se celebrará del 13 al 23 de febrero.

Uno de ellos es Berlinale Special, que incluye ‘A Complete Unknown’, de James Mangold, sobre Bob Dylan, o ‘Mickey 17’, el nuevo trabajo del surcoreano Bong Joon Ho.

Además de la proyección del documental ‘Shoah’ (1985)aude Lanzmann, que se estrenó en la Berlinale y que ahora vuelve con motivo del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz.

Por su parte, la nueva sección Perpectivas, dedicada a las óperas primas, tendrá 14 títulos, entre ellos el del mexicano Ernesto Martínez Bucio -‘El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’- y ‘Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)’, del dominicano-estadounidense Joel Alfonso Vargas. EFE

