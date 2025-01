Los neoyorquinos Meredith Monk y John Hollenbeck llevará a Oporto “Duet Behavior 2025”

1 minuto

Lisboa, 15 ene (EFE).- La compositora neoyorquina Meredith Monk y el músico John Hollenbeck presentarán los días 7 y 8 de febrero en la Casa de Serralves de la ciudad de Oporto el concierto “Duet Behavior 2025”.

Ambos músicos y compositores, además de residir en Nueva York, son amigos y pondrán en escena tanto sus últimas creaciones musicales como su producción artística de cinco décadas de trayectoria.

«Songs from the Hill» (1975-1976), «Light Songs» (1988), «Book of Days» (1988) o «Cellular Songs» (2017) serán algunas de las obras que se podrán escuchar en este concierto íntimo que ofrece el Museo Serralves, que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

Meredith Monk es una artista de reconocido prestigio internacional que destaca por su plasticidad y técnica vocal ligada a numerosas disciplinas como la ópera, el teatro o el cine.

En 2015, Barack Obama le otorgó el galardón del Premio Nacional de las Artes de EE.UU.

Por su parte, Hollenbeck es un percusionista, compositor y fundador del grupo de jazz “Claudia Quintet” y en varias ocasiones ha sido nominado en los Grammy. EFE

cgg/jrm/j

(foto)