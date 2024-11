Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un portacontenedores en el mar Rojo

2 minutos

Saná, 19 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este martes un ataque contra el portacontenedores de bandera panameña ‘Anadolu S’, contra el que lanzaron «una serie de misiles balísticos y navales» que, según la Marina británica, impactaron cerca del buque sin provocar daños importantes.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que «el impacto fue directo y preciso», sin dar más detalles sobre la operación o los daños causados a la embarcación, que partió de un puerto de Egipto en dirección a otro de Pakistán.

La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) afirmó que el ‘Anadolu S’ fue atacado este lunes con dos misiles que impactaron «muy cerca del buque» y añadió que tanto la embarcación como su tripulación salieron ilesos de la acción y continuaron su viaje al puerto de destino.

De acuerdo con Sarea, el barco fue atacado por no responder a las advertencias de los hutíes y porque la compañía propietaria -a la que no identificó- supuestamente continúa operando a puertos de Israel, una prohibición que los rebeldes impusieron a todas las navieras si no querían ser blanco de sus operaciones.

Hoy hace exactamente un año del secuestro del portacontenedores ‘Galaxy Leader’ por parte de los hutíes, una acción que dio lugar a otras más de 200 operaciones contra barcos comerciales y buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo y el mar Arábigo con el objetivo de desestabilizar la vía marítima y dañar económicamente a Israel.

Sin embargo, los expertos en el sector han advertido de que los rebeldes del Yemen cuentan con información incorrecta y desactualizada, por lo que a veces atacan barcos que no mantienen ninguna relación con Israel, mientras que también aseguran que los hutíes afirman haber dañado buques que no han sufrido ningún daño.

Este «bloqueo naval» a Israel, según Sarea, se mantendrá hasta que se detenga «la agresión» israelí contra la Franja de Gaza y contra el Líbano, donde el Estado judío ha matado a decenas de miles de personas desde el estallido de la guerra en el enclave palestino hace poco más de un año. EFE

