Luca Langoni sostiene que Messi cambió la percepción de la MLS en Argentina

2 minutos

Nueva York, 9 ene (EFE).- El delantero argentino Luca Langoni, del New England Revolution, aseguró este jueves que la llegada de Lionel Messi al Inter Miami cambió la percepción de la MLS que se tiene en Argentina.

«Sí, obviamente, seguro que sí. Por él (Messi), te hace mucho más vistoso allá en Argentina y eso fue también un punto importante para venir», le dijo Langoni a la Agencia EFE por videollamada durante la jornada de medios de la MLS.

«Es una liga muy interesante, la verdad. A mí cuando me llegó la oferta me sorprendió y me gustó. Charlamos con mi novia y con mi familia y queríamos dar un paso adelante, tomamos la decisión de venir y aquí estamos contentos», añadió.

De 22 años y proveniente de Boca Juniors, Langoni afronta en 2025 su primera campaña completa en la MLS después de aterrizar en EE.UU. el pasado agosto para unirse al New England Revolution.

El joven y prometedor atacante firmó tres goles y dos asistencias en once partidos pero no pudo enderezar la trayectoria de su conjunto, que acabó penúltimo del Este.

«Esta liga es muy física. Eso fue lo que más me impresionó. La intensidad con la que se juega es muy grande», comentó sobre sus primeras impresiones de la MLS.

Langoni subrayó además que el objetivo para 2025 es «competir» y luchar por «títulos» con el equipo del área metropolitana de Boston y en lo personal «trabajar día a día para seguir mejorando».

El delantero tendrá un nuevo socio en la punta del Revolution con la llegada del ariete ecuatoriano Leonardo Campana, que marcó 32 goles en 100 partidos en total con el Inter Miami.

«Creo que nos podemos complementar muy bien. Es un gran nueve, con mucha técnica y buena altura», apuntó.

Más allá del fútbol, Langoni comentó que se ha adaptado perfectamente a Boston: «No tenemos nada para quejarnos porque está todo muy bien y es muy lindo».

Pero reconoció con una sonrisa que hay una cosa que sigue extrañando de Argentina: «Sin duda la comida, el asado. Es imposible igualar eso…». EFE

