Luis Arce se solidariza con José ‘Pepe’ Mujica y resalta la «huella imborrable» que deja

2 minutos

La Paz, 9 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó este jueves su «solidaridad, admiración y afecto» al exmandatario José ‘Pepe’ Mujica y resaltó la «huella imborrable» que deja, después de que el líder uruguayo anunciara que se está «muriendo» y que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le expandió al hígado.

«Querido hermano Pepe Mujica, con profunda tristeza recibimos las recientes noticias sobre tu estado de salud y, en estos momentos tan difíciles, queremos expresarte toda nuestra solidaridad, admiración y afecto», publicó Arce en sus redes sociales.

«Tu valentía e inquebrantable compromiso con nuestros pueblos han dejado una huella imborrable en todos quienes creemos en un mundo con más inclusión y justicia social», añadió el presidente boliviano en su publicación, la cual está acompañada con una fotografía en la que aparece con Mujica.

El expresidente (2010 -2015) afirmó en una entrevista con el semanario local uruguayo Búsqueda que no se hará ningún nuevo tratamiento y pidió que ante la gravedad de su enfermedad, lo dejen tranquilo.

«El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta», manifestó Mujica.

El presidente boliviano le agradeció por «darnos tanto» y le aseguró al líder uruguayo que «estamos construyendo la unidad».

«Te enviamos un abrazo lleno de cariño y fortaleza. ¡Estamos contigo, siempre!», finaliza el mensaje de Arce.

El mandatario de Bolivia visitó en diciembre pasado a Mujica en su estancia en Uruguay, y describió ese día como «inolvidable» y elogió la «visión del mundo» que tiene el exmandatario.

«En cada palabra apreciamos su visión del mundo, recordándonos que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el compromiso con el bienestar de los demás”, escribió Arce en aquella oportunidad.

Después del encuentro entre Arce y Mujica, éste envió un mensaje a los bolivianos a través de redes sociales en el que les sugieren «cuidar la unidad, a pesar de las diferencias».

Mujica anunció el 29 de abril del 2024 que tenía un tumor en el esófago.

En la entrevista que brindó a Búsqueda, el expresidente uruguayo dijo: «Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso». EFE

drl/eb/gad

(foto)