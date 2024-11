Luis Díaz dice que «hay que evaluar y corregir» a nivel «grupal como individual»

1 minuto

Barranquilla (Colombia), 19 nov (EFE).- El extremo Luis Díaz aseguró este martes que Colombia debe evaluar y corregir, a nivel individual y grupal, los errores que propiciaron la derrota 0-1 con Ecuador en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la jornada 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

«Tanto (a nivel) grupal como individual hay que evaluar y hay que corregir», expresó el extremo del Liverpool al finalizar el encuentro y agregó que el equipo falló en «no concretar el gol».

El atacante, crítico con la actuación del equipo que dirige Néstor Lorenzo, manifestó que si hubieran metido alguna de la decena de oportunidades que tuvieron «bajo el arco claras, el resultado hubiera sido diferente».

«Tuvimos muchas chances, si no concretamos el rival nos pega y nos pegó primero (al minuto siete de partido). Eso también fue una falla, no podemos arrancar un partido y que nos metan un gol de esa manera», concluyó Díaz, que estrelló un balón en el palo en el primer tiempo y no tuvo su mejor noche en Barranquilla. EFE

jga/cav