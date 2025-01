Lukashenko asegura tras 30 años en el cargo que seguirá mientras le acompañe la salud

Moscú, 7 ene (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este martes, a tres semanas de las elecciones, que seguirá en el cargo mientras le acompañe la salud.

“Mientras haya salud, seguiré con ustedes. En cualquier cargo trabajaré para conservar lo que hemos creado con nuestras propias manos”, dijo Lukashenko tras asistir a la misa por la Navidad ortodoxa, según la agencia BELTA.

Lukashenko, en el poder desde 1994, subrayó que su objetivo es traspasar el poder pacíficamente a una nueva generación, algo que suele repetir cada vez que se enfrenta a las urnas.

En vísperas de las elecciones en 2020 también dijo que no se mantendría en el poder por la fuerza, pero después reprimió con violencia las multitudinarias protestas opositoras contra el denunciado fraude electoral.

“Especialmente el próximo lustro será el del cambio de generación. Y yo y otros muchos no somos eternos. Hay que preparar a una nueva generación”, señaló.

Cada vez que el líder bielorruso habla de que serán “nuestros hijos” quienes asumirán el poder, todas las miradas se dirigen a su hijo menor, Nikolái, de 20 años.

“El cambio de generación siempre es un proceso doloroso. Por eso prometo que haremos todo lo posible para que ustedes no sientan inquietud alguna”, afirmó.

Aunque, a renglón seguido, fiel a su discurso siempre contradictorio, añadió: “Pero yo no me refiero a que mañana me vaya a ir a alguna parte”.

Lukashenko, de 70 años, aseguró que su objetivo es que Bielorrusia viva en paz, aunque cedió en 2022 su territorio para la intervención militar rusa en Ucrania.

“Hay que resistir. Que digan que nosotros tenemos una dictadura o algo parecido. Escuchen, es mejor una dictadura como la bielorrusa que una democracia como la ucraniana”, apuntó.

Aunque siempre se presenta como abanderado de la independencia bielorrusa, sus críticos consideran que desde 2020, y especialmente desde el comienzo de la guerra en el país vecino, Bielorrusia, que vuelve a acoger armas nucleares, se ha convertido en rehén del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Lukashenko, considerado durante muchos años el último dictador de Europa, buscará en los comicios presidenciales del 26 de enero la reelección para un séptimo mandato.

Se enfrentará a otros cuatro candidatos, aunque la auténtica oposición se encuentra en el exilio y los principales disidentes bielorrusos cumplen varios años de prisión. EFE

