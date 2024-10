Lula critica ante Bill Gates la concentración de la riqueza en manos de unos pocos

3 minutos

Nueva York, 23 sep (EFE).- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este lunes ante el multimillonario estadounidense Bill Gates la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y afirmó que es «inadmisible» que, en un mundo con altas tecnologías, haya niños que pasen hambre.

«Los ricos no necesitan del Estado, quienes necesitan del Estado son las personas que no tuvieron oportunidades para estudiar, que no tienen una profesión o que no consiguieron inventar Microsoft», dijo Lula en un acto en Nueva York, organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates.

El líder progresista, quien en sus dos primeros mandatos (2003-2010) sacó del hambre a cerca de 30 millones de brasileños, fue premiado en la ceremonia por su contribución para erradicar la pobreza.

En una mesa redonda junto a Gates, una de las diez personas más ricas del mundo según la revista Forbes, Lula afirmó que «es inadmisible que, en el siglo XXI, en un mundo con altas tecnologías, haya niños que se van a la cama sin comer».

Al mismo tiempo, criticó que «los más ricos del mundo» estén haciendo cohetes espaciales en busca de otros planetas «para vivir» y que cada vez acumulen más recursos.

«El problema es que hoy hay en el planeta cinco megaempresarios que tienen más dinero que diez países. Eso no tiene explicación. No estoy en contra de los ricos, estoy en contra de que las personas sean pobres», denunció.

Y completó: «No es posible que una persona sola tenga más dinero que Reino Unido o que Brasil, que es un país con 210 millones de habitantes».

En su opinión, el problema del hambre, que afecta a 733 millones de personas en el mundo, según un informe de cinco agencias de la ONU, «no es la falta de dinero», sino «la falta de vergüenza» de los líderes mundiales.

Lula, quien lanzó este año una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza en el ámbito del G20, coincidiendo con la presidencia rotativa de Brasil al frente del grupo, apostó por destinar a «la agricultura familiar» los «billones de dólares» que se gastan en armas cada año.

«Tiene que haber un arreglo mundial para revisar el comportamiento de todos nosotros (…) Hay gente cada vez más rica que no produce una botella de agua y vive de la especulación», expresó.

En este sentido, reforzó que la miseria se erradica totalmente con «políticas públicas».

«Bill Gates, yo creo que es loable que un empresario como usted cree una fundación, pero lo que va a resolver la miseria efectivamente no son las donaciones de una fundación, que son importantes, son políticas públicas», subrayó.

El dirigente brasileño cumple estos días agenda en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. EFE

cms/rrt