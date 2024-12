Lula vaticina que la economía brasileña crecerá un 3,5 % este año

2 minutos

Brasilia, 5 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que la economía del país crecerá este año un 3,5 %, una tasa que hasta podría llegar al 4 %, en contra de las previsiones que el mercado barajaba hasta hace unos meses.

«Otra vez, algunas personas del mercado comenzaron a anunciar y alardear que la economía brasileña no crecería más que 1,5 %» este año, «pero para nuestra bella suerte crecerá un 3,5 % y cuidado si no llega a 4 %», declaró Lula en un acto celebrado en el estado de Mato Grosso do Sul para inaugurar una nueva planta de celulosa de la empresa Suzano.

Según los últimos datos oficiales, divulgados esta semana, el producto interno bruto (PIB) brasileño creció un 0,9 % en el tercer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores y avanza a un ritmo interanual del 3,1 %.

Lula sostuvo que la economía brasileña puede presentar en este 2024 «uno de los mayores crecimientos del mundo» y se quejó de las críticas que su Gobierno recibe de los mercados financieros, que exigen una mayor contención del gasto público a fin de reducir el déficit fiscal.

«Vi una encuesta que dice que el 90 % de los operadores del mercado desaprueba al Gobierno», pero «es que hay gente que solo piensa en sus ganancias y que no le importa la gente que no puede comer o salir de vacaciones como ellos», declaró.

Según el mandatario, «lo importante es que el crecimiento sea distribuido, para que crezca la masa salarial, que ya aumentó 11 %» desde que volvió al poder, en enero de 2023.

Lula también se dirigió a los empresarios y les pidió que «miren al trabajador como su consumidor, que entiendan que un mayor salario crea un consumidor que comprará el producto que él fabrica y que así todo el mundo gana con eso».

El mandatario también citó las nuevas inversiones «productivas» que el país está recibiendo, las cuales sostuvo que apalancarán el crecimiento para los próximos años.

En ese marco situó la planta inaugurada este jueves por Suzano, uno de los mayores fabricantes de celulosa y papel del mundo, en la localidad de Ribas do Rio Pardo, en Mato Grosso do Sul.

La nueva unidad tendrá capacidad para producir hasta 2,5 millones de toneladas de celulosa anuales, y demandó inversiones por unos 22.200 millones de reales (3.660 millones de dólares o 3.520 millones de euros).

Según la propia Suzano, su producción llegará ahora a 13,5 millones de toneladas anuales, una cifra que consolida a la empresa como una de las gigantes del sector en el mundo. EFE

ed/cms/cpy