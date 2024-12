Mabel Bianco: “El discurso de odio de Milei está generando violencia» contra las mujeres

Esther Rebollo

Buenos Aires, 5 dic (EFE).- El “discurso de odio” del Gobierno de Javier Milei «está generando violencia y persecución» contra las mujeres en Argentina, afirma Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (FEIM), quien advierte de que se «ha desmantelado todo» lo relativo a su protección.

A sus 83 años, esta referente del feminismo argentino con más de cuatro décadas de lucha por los derechos de las mujeres, hace balance del primer año de Milei en el Gobierno durante una entrevista con EFE.

«Ha sido el desmantelamiento total. Empezó por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que redujo a una Subsecretaría del Ministerio de Capital Humano; luego lo cerró y traspasó esta responsabilidad al área de derechos humanos del Ministerio de Justicia. Y desde que está ahí, no pasa nada», asegura Bianco.

Agrega que las mujeres están desamparadas y no tienen donde acudir: «La línea 144 (atención telefónica a víctimas) no la cerraron, pero la achicaron a tal nivel que cuando llamas, te derivan a otra área geográfica», afirma. En Buenos Aires «atienden, pero solo en algunos horarios».

«En otras provincias los horarios son muy chicos, no tienen presupuesto ni personal. Estamos ante un retroceso (…), acabaron con el proceso de acompañamiento y con el apoyo económico a las mujeres. Todo lo relativo a la justicia, que ya estaba con una gran rémora, está paralizado. Ahora no queda nada de todo lo que tiene que ver con la atención contra la violencia», ahonda.

Traspaso de competencias, pero sin fondos

La clave del desmontaje de los servicios de apoyo y protección a las mujeres está en la decisión del Gobierno de Milei de trasladar a los gobiernos provinciales competencias que antes eran del Estado central, pero sin dotarlos de recursos económicos ni especialistas.

La dirigente feminista detalla que en el programa de salud sexual y reproductiva «han atrasado las compras de insumos (…). Faltan preservativos, algo tan elemental, y muchísimos anticonceptivos. Las provincias no tienen capacidad para poder suplir eso».

«Acabaron con el programa, tan exitoso, de prevención del embarazo en la adolescencia, que con muy poco dinero consiguió en cinco años disminuirlos en un 50 %», matiza.

Sobre la educación sexual dice que «el Ministerio de Educación no sabe, no contesta”. Este programa, “que se había estimulado con la captación de docentes, está en ‘stand by’”, y el programa Acompañar “también se acabó. Ya no hay ninguna posibilidad de que las mujeres tengan asistencia legal».

Aborto y violencia de género

La ley del aborto sigue vigente porque no la han podido derogar, “pero según donde se viva hay acceso o no, porque los servicios se desmantelaron o no hay medicamentos, como misoprostol o mifepristona (…), esto genera una enorme desigualdad en el acceso», cuenta la presidenta de FEIM.

«Esto es sabotear la democracia (…), están siendo ilegales», denuncia Bianco, quien expresa que «no hay cómo ejercer el derecho».

Sobre los feminicidios, de los que el Observatorio de La Casa del Encuentro lleva contabilizados 269 en lo que va de año, dice: “Tenemos una muerte cada 32 horas y no hemos conseguido bajar (las cifras)”.

La Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer ha pedido explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos, pero no ha obtenido respuesta. Por eso, Bianco cree que “esto va a seguir” y que “la mayor fuerza es la denuncia internacional».

Miedo y persecución

En este contexto se ha disparado la persecución y el miedo, asegura. “El Gobierno tiene un grupo informal que funciona desde la Presidencia y que emite mensajes por las redes, atemoriza y llega a generar situaciones de riesgo. Algunas organizaciones han sido atacadas, por eso todo el mundo está atemorizado», afirma la activista.

“Está en riesgo la democracia, porque en nombre de la libertad nos han quitado el derecho a reclamar nuestros derechos”, insiste.

Para Bianco, los «discursos de odio» de Milei y su Gobierno en foros internacionales o en el Congreso de la Nación “están generando una violencia que excede a las redes, con la persecución a médicos y médicas que están haciendo los servicios» de interrupción del embarazo.

«Se persigue a quienes hablan, a las ONG que expresan diferencias, a periodistas, a legisladores», agrega.

“Hay tal temor que la gente se está retrayendo» y «Argentina se está aislando del mundo”, considera Mabel Bianco, a quien en 2019 la BBC incluyó en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo. EFE

